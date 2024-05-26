原标题：智慧赋能城市高质量发展

近日，国家发展改革委、国家数据局等部门发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》提出，到2027年，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市。近年来，各地各部门依托5G、人工智能、大数据等新一代信息技术，加大智慧城市建设力度，更好服务城市高质量发展。

及时回应诉求

“小区业主车辆经常乱停乱放，物业也不管吗？”前不久，山东省聊城市东阿县曹植社区的第二网格微信群里，类似的声音“炸开了锅”。工作群内的“AI数字网格员”智能检索到该消息后，很快生成“负面信息工单”，迅速转交给小区网格员督促物业采取管理措施。一周后，小区乱停车现象得到了有效改善。

东阿县“AI数字网格员”平台负责人王威介绍，今年1月份，东阿县从加强和改进网格管理入手，启动“AI数字网格员”平台建设，将多领域便民服务事项指南统一纳入，整合数据资源，为智能化治理提供了准确、全面、实时的数据支撑。

5月21日，家住湖北宜昌宜都市陆城街道城乡路小区的居民张姚刚下班途中，拍了两张路边垃圾未清理的图片并配上文字，用手机发到了“宜都城管”公众号平台。不到15分钟，一辆环卫小车径直驶来，垃圾很快被清理。

“我们搭建了数字城管系统，群众将问题反映到‘宜都城管’公众号平台，便可实现精准派单。”宜都城市管理执法局局长刘劲松介绍，数字城管系统将城区每条大街小巷和每栋楼都收纳其中。针对群众反映的问题，数字城管系统第一时间就能精准锁定点位，及时进行处理。

重庆渝中区打造了医疗废物精细化监管系统，全区医疗废物的计重数据、监控数据、流转数据都接入了该系统。“过去，人工记录数据不完整、易出错。如今，通过数字化系统，实现了医疗废物收运数据全收集和精准追溯，减少了监管盲区。”渝中区生态环境局局长刘晓江说，目前该区医疗废物安全转运处置率达100%。

优化政务服务

唯可达（重庆）科技有限公司负责人黄华日前在“渝快办”平台上提交了“企业开办一件事”申请，一天时间就完成了企业登记手续，拿到了营业执照。

去年以来，重庆围绕群众办事需求，持续深化“一网通办”改革，推动跨部门、跨领域、跨层级分散事项联合集成，上线了中小学入学、公租房申请、企业开办等80个“一件事一次办”应用。如今在重庆，群众办事可以在网上直接提交资料，最多跑一次率95.6%、群众满意率99.98%，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”。

智慧赋能，群众享受更多红利。免申即享实现惠企政策智能推荐、惠企资金一键直达；养老待遇无感认证直接惠及全市60岁以上居民；集成搭建“宜接就办”平台，实现群众诉求一接就办……目前，宜昌市县两级100%事项实现全程可网办，市级30个事项实现智能审批，群众办事更方便。

山东省大数据局副局长禹金涛告诉记者，山东着力打造“数字强省、智慧山东”，拓展“互联网+政务服务”的广度和深度，一体化政务服务能力进入全国前列。智慧城市打造暖心惠民之举，在全国率先蹚出了“标准引领、全域推动、分类推进”的新型智慧城市建设模式，累计建成2500余个智慧社区。

提升治理效能

宜昌市将燃气安全、水、电、地下管廊等纳入城市安全生命线工程监测系统，实现对生命线工程运行情况的全方位、立体化监测与感知。重点危险化工企业监管平台针对重点危化企业，设置吸烟、明火、脱岗等17种预警类别，摄像头将影像传输至平台后，自动启动视频AI分析，一旦发现预警类现象就及时告警，筑牢安全防线。

此外，宜昌市智能交通系统将交通指挥数据与高德互联网数据融合，实现全市3800多条道路和交叉口的实时态势感知、调配，通行效率提升12%。

在重庆九龙坡区数字化城市运行和治理中心，大屏幕上的“渣土车监管一件事”场景应用模块里，车辆号牌、事发地点、违规照片等信息一目了然。九龙坡区大数据局副局长潘晓雪介绍，这套数字化应用整合了全市600多处前端智能设备，对渣土车辆冒装违规事件实现跨地域、跨系统、跨部门高效协同监管处置，事件处置率从以前的20%提升至90%，办理时效也得到大幅提升。

去年以来，重庆全面启动“数字重庆”建设，搭建起一体化智能化公共数据平台、三级数字化城市运行和治理中心、六大应用系统和基层智治体系。目前，重庆已建立1个市级治理中心、41个区县治理中心和1031个镇街治理中心并实体化运行，在全国率先实现省域基层治理体系整体重构。

山东省临沂市把城市大脑作为新型智慧城市建设的重点工程，2022年以来，联合浪潮集团加快建设城市大脑，夯实数字基础设施、提升共性支撑能力，创新打造跨层级、跨部门、跨行业领域的应用场景。特别是在山东省率先打造了多种车辆监管场景，初步实现了全市1231辆校车“一屏实时监管”，时时守护800多所中小学幼儿园3万多名学生的安全。（记者 王金虎 吴陆牧 柳 洁 董庆森）

(责编：乔业琼、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经