原标题：西藏壮大特色优势产业

本报北京5月25日讯（记者姚亚宁）国新办近日举行“推动高质量发展”系列主题发布会。西藏自治区有关负责同志围绕“推动新时代西藏长治久安和高质量发展行稳致远”介绍相关情况。

西藏自治区党委副书记、自治区主席严金海说，“十四五”以来，西藏地区生产总值从1900亿元增长到去年的2400亿元，人均GDP从5.23万元增长到6万元，城乡居民人均可支配收入增速多年保持在全国前列，努力走出了一条高原经济高质量发展的新路子。

严金海介绍，西藏立足资源禀赋和自身发展条件，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，持续壮大文化旅游、特色农牧、高新数字、藏医药等特色优势产业，加快培育高原轻工等新兴产业，增强发展的内生动力。去年，西藏接待国内外游客5517万人次，旅游总收入651亿元，分别增长83.7%和60%，均创历史新高。旅游业真正成为富民产业。

西藏自治区副主席徐志涛说，西藏有雄奇瑰丽的自然风光、悠久独特的民族文化。下一步，西藏将加强顶层设计，召开西藏自治区文化旅游产业发展大会，计划出台西藏文化旅游产业发展规划；推进文旅融合，打造民族风情沉浸式旅游，有序发展高原徒步、研学等深度体验型旅游；加快对外开放步伐，丰富西藏入境游线路和产品，同时努力开发出境游产品；提升服务质量，完善高原救援联动机制，加强文旅市场监管，为游客提供更多更好的服务体验。

西藏地处高原，拥有高原农牧业、清洁能源等特色资源，如何结合这些资源发展优势产业？西藏自治区发展改革委党组书记、副主任王念东说，近年来，西藏通过科技赋能，大力发展青稞、牦牛、藏羊、藏猪、藏鸡等高原特色优质资源产业。2023年，全区粮食总产量保持在100万吨以上，其中青稞产量超过84万吨，增长1.4%，蔬菜大棚产量达88万吨，增长8.4%。此外，西藏每年的重点建设项目投资中有三成投向清洁能源项目建设，目前，已建在建电力装机容量2414万千瓦，其中清洁能源装机容量超过95%，居全国前列。

西藏天蓝地绿、水清景秀，被誉为世界屋脊、亚洲水塔。西藏自治区生态环境厅厅长汪晓冬说，为推进“美丽西藏”建设，西藏将持续优化国土空间开发格局，加快推进绿色发展方式和绿色生活方式转变，以更高的标准深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。全面提升生态环境治理效能，努力打造一批独具高原特色的美丽乡村、美丽湖泊、美丽冰川等美丽系列产品。统筹各类绿色资源，积极培育生态产业，健全完善生态安全防护体系，不断提升高原生态系统的多样性、稳定性、持续性。健全生态文明建设的制度体系，推进美丽西藏全民共建共治共享，努力打造美丽中国建设的西藏样板。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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