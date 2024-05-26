原标题：北交所上市后备军再扩容

日前，226家全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司正式调入新三板创新层，至此，新三板创新层公司数量超过2000家，北京证券交易所上市“后备军”再扩容。

据全国股转数据，新进层公司整体呈现高盈利、高成长特征。226家进层公司中，有223家公司依据净利润或收入标准进层，其中153家符合北交所上市财务条件，超半数公司净利润超3000万元，超两成公司净利润达北交所上市公司平均水平，国家级专精特新“小巨人”企业73家；有3家公司依据市值标准进层，主要为基因检测、新药研发等高新技术企业。223家依据净利润或收入标准进层的公司，2023年平均营业收入和净利润为4.07亿元、4017.68万元。

市场分层是新三板市场的特色制度安排。全国股转公司强化新三板基础层、创新层与北交所的协同一体发展。创新层发挥着承上启下的枢纽作用，主要表现在：创新层进层条件与北交所上市条件的衔接更加紧密，形成“层层递进”的梯次格局；创新层调层安排更加灵活；创新层公司质量更有保障，对违规行为要求“先整改、再进层”，严防“带病入层”，为北交所持续输送更多优质企业。

北交所相关负责人表示，强化创新层作为北交所上市“后备军”、规范培育“训练营”和市场生态“稳定器”的层级定位，为打造服务创新型中小企业主阵地奠定了坚实的制度基础。

2023年底，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》，优化投资者适当性管理、修订转板指引、调整发行底价制度、扩大做市商队伍等一系列改革举措密集落地，让北交所市场发展前景更明朗、更具吸引力。各项改革政策激发投资者热情，北交所投资者数量快速增长，参与度也明显提高。

此批新进创新层的公司完成进层后，本年累计进层公司达298家，2023年平均实现营业收入4.17亿元，实现净利润4311.63万元，平均净资产收益率15.73%，近两年营业收入和净利润复合增长率分别为12.47%、20.06%。

国务院日前发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中提到，要严把发行上市准入关。在沪深交易所IPO门槛明显提高的情况下，各地积极与北交所、券商机构等对接，引导企业将新三板作为中小企业重要的融资平台和衔接申报北交所上市的有效途径之一。各地方抢抓北交所改革政策窗口期，全方位挖掘优质上市后备资源，夯实北交所高质量建设基础。例如，截至5月17日，北京经开区创新层企业总数达14家，新三板挂牌企业已突破40家，北交所储备库企业90余家。

全国股转公司表示，下一步，将全力做好后续批次进层实施工作，进一步靠前服务、加大支持，助力中小企业在资本市场稳步发展。依据北交所提出的改革目标，在未来3年至5年内，北交所市场规模、效率、功能、活跃度和稳定性等将有显著提升。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨说，未来5年至10年内，北交所有望发展成为以成熟投资者为主体、基础制度完备、品种体系丰富、服务功能充分发挥、市场监管透明高效的市场。（记者 祝惠春）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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