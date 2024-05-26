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银行为何调整通知存款产品

2024年05月26日09:13 | 来源：经济日报
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原标题：银行为何调整通知存款产品

　　近日，渤海银行、广发银行等银行机构发布公告表示，取消通知存款产品自动转存功能。渤海银行公告称，自动转存个人通知存款产品于2024年5月1日起自动终止，终止后存量自动转存个人通知存款产品统一变更为“通知存款+”产品。“通知存款+”产品不作自动转存处理。广发银行于5月上旬下线单位通知存款业务自动滚存服务，存续中的资金将根据具体产品服务规则调整为非滚存服务模式，或返还至签约活期账户。记者梳理发现，今年以来，多家农商银行、村镇银行也陆续下架通知存款产品。

　　据了解，普通通知存款需要存款人操作指定为“1天通知存款”或“7天通知存款”选项，如果通知存款时间超过了7天，但事先选定的却是“1天”，则收益就会按照1天通知存款的利息计算。中国社会科学院金融研究所银行研究室主任李广子表示，如果是智能通知存款则无需用户进行预设的指定，会根据实际存款时间自动转存，自动按照最高收益计算。与普通通知存款相比，智能通知存款能给存款人带来更高收益。对于银行来说，智能通知存款的成本要高于普通通知存款。

　　多家商业银行为何调整通知存款产品？李广子认为，对于银行来说，智能通知存款的成本要高于普通通知存款。因此，取消通知存款产品的自动转存功能有助于降低银行资金成本，提高盈利能力。之所以进行这种调整，主要与近年来银行业盈利能力下滑有关。此外，在当前经济形势下，银行资产端需求下滑，相应地，银行在资金端吸收存款的动机也不是很强烈。

　　近年来，政策利率已进行多次调整。整体来看，信贷利率下降要快于存款利率，由于我国商业银行营收中利息收入占比较高，银行净息差面临一定压力。多家商业银行一季度业绩报告显示，息差水平持续承压。中国银行研究院研究员梁斯认为，去年以来，随着利率下行，存款利率也出现多次调整。2022年9月，国有大行率先调降存款挂牌利率，拉开了存款降息序幕。至今，存款利率历经了4轮下调，通常是国有大行率先下调，股份行、中小银行跟进，“梯次”轮动调整存款利率。在利率持续下行影响下，定期存款、通知存款、协定存款、大额存单利率等各类产品利率均出现下调，年利率3%以上的定期存款少见，大额存单更是一单难求。

　　《2024年第一季度中国货币政策执行报告》显示，贷款主要投向了企业和实体经济的供给端；存款主要在居民部门。当前，居民家庭资产配置除存款外，居民购买基金等理财的热情也在逐渐升温。今年以来，理财市场“吸金”能力加速。普益标准数据显示，截至4月末，银行理财产品存续规模为28.42万亿元，环比增加2.34万亿元。

　　理财魔方创始人兼CEO袁雨来表示，在监测梳理理财魔方平台用户购买数据时发现，债券基金组合类产品的用户购买量显著高于权益类基金组合产品。其针对稳健理财需求的用户问卷数据显示，有近70%的用户表示将部分银行存款转移购买了债券型基金组合。

　　李广子表示，从风险角度来看，存款风险较低，基金理财风险相对较高。此外，二者之间也存在着一定的替代关系。今年2月份以来，我国资本市场明显回暖，基金理财总体上为投资者带来了较高的投资收益，一定程度上推动了存款向基金理财的转化。（记者 王宝会）

(责编：乔业琼、李楠桦)
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