原标题：从西洽会看西部开放协作的变与不变

“青海是西洽会的‘老朋友’，今年现场的火热程度超过我们预期。”青海省市场监管局商标品牌建设与对外合作处处长高翔说，“前两日，青海现场签约金额达1.5亿元。”

新时代推动西部大开发座谈会后，首场以西部为主题的国际展会——第六届中国西部国际投资贸易洽谈会23日至26日在重庆举行。

6年来，西洽会为大大小小的中外企业搭建了交流的平台，“老朋友”合作愈发深入，“新朋友”接踵而至。展馆内，新老朋友们谈起西部地区开放协作的变与不变。

5月23日，中外嘉宾在西洽会主宾国白俄罗斯国家馆参观。新华社记者王全超 摄

“透过西洽会，我们看到的是西部地区对开放不变的热情和务实创新的底层逻辑。”重庆市九龙坡区展厅工作人员涂龙涛是第四次参加西洽会，他说：“今年我们九龙坡展厅更加注重对企业的推介路演，助力企业达成实打实的合作订单。”

九龙坡区展厅内，博世氢动力模块、“手眼脚”一体化复合机器人、黄河新能源摩托等一系列产品吸引了参观者注意。“参展企业都非常积极，除了展示自己的亮点外，还时不时去其他海内外企业展位考察调研。”涂龙涛说。

“不少俄罗斯、澳大利亚的企业来到我们展位了解情况，大家互相交换了名片。”说话的是青海企业门源百里花海蜂业有限公司副总经理张瑛。

“这次我们现场签订了480万元的原材料供应合同。”张瑛说，这是她第一次参加西洽会，“今年我们也想继续做大外贸业务，西洽会给我们提供了更大的平台”。

5月23日拍摄的第六届中国西部国际投资贸易洽谈会开幕式现场。新华社记者王全超 摄

不变的信心与热情之外，本届西洽会也有一些新变化，即参与省份更多了，一些中、东部省份的展馆也闪亮登场。

青海今年设置了“大美青海·生态品牌”主题馆，举办每一场主题推介活动时，工作人员都能看到“邻居”来串门。青海馆不远处，北京、江西、山东等东部、中部省份也设置了专门展馆。

“这是我们第一次参加西部地区的展会。”在浙江馆，嘉兴衍视电子科技有限公司展位工作人员石力说，“现场很多国外展商对我们的产品很感兴趣。”

该企业是一家从事全息透明显示技术研发与应用的高新技术企业，其技术竞争力位于行业领先水平。虽是第一次参加西部的展会，但企业和西部的故事早已开始。去年，企业与重庆的汽车品牌赛力斯集团达成合作，为其提供车载全息投影相关产品。

依托西洽会等交流平台和西部陆海新通道等国际物流通道，东西区域协作更加深入，西部新业态新产业不断出海，西部新型国际化营商环境也逐渐完善。

数据显示，本次西洽会签约项目涉及外资项目12个、正式合同额267.24亿元，涉及俄罗斯、西班牙、日本等12个国家和地区。

“我们持续看好西部投资环境。”港资企业小雨点集团董事孟维欢说，作为一家金融科技企业，公司已扎根重庆近10年，“这里良好的发展环境和有关部门对企业科技创新的支持，让我们更有信心”。（记者李晓婷）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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