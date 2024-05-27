高质量发展调研行丨走进运营中的“爱达·魔都号”
2024年05月27日08:59 | 来源：新华网
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原标题：高质量发展调研行丨走进运营中的“爱达·魔都号”
5月26日拍摄的国产大型邮轮“爱达·魔都号”。
5月26日，记者走进我国自主建造、自主运营的首艘国产大型邮轮——“爱达·魔都号”，零距离感受这座“海上现代化城市”的魅力。
“爱达·魔都号”总吨位13.55万吨，长323.6米，宽37.2米，最大高度72.2米；船上有客房2125间，可容纳乘客5246人，配置高达16层、面积4万平方米的生活娱乐公共区域。自2023年11月交付、2024年元旦完成商业首航以来，运营了34个航次，累计接待近15万名乘客。
新华社记者 王翔 摄
(责编：方经纶、陈键)
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