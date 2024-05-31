新华社北京5月31日电（记者王优玲）住房城乡建设部、财政部、中国人民银行31日联合发布的《全国住房公积金2023年年度报告》显示，2023年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额34697.69亿元，7620.10万人提取住房公积金26562.71亿元，发放个人住房贷款286.09万笔、14713.06亿元。

报告显示，住房公积金制度惠及人群不断扩大。全年住房公积金实缴单位494.76万个，实缴职工17454.68万人，分别比上年增长9.29%和2.8%。其中，全年新开户单位77.15万个，新开户职工2017.11万人。新开户职工中，城镇私营企业等单位缴存职工占比75.55%；缴存职工中，城镇私营企业等单位缴存职工占比53.47%。

报告显示，灵活就业人员参加住房公积金制度试点范围稳步扩大，在重庆等6个首批试点城市基础上增加济南等7个试点城市，助力更多灵活就业人员稳业安居。截至2023年末，13个试点城市有49.37万名灵活就业人员缴存住房公积金，比上年末增长124.10%。

2023年住房公积金在助力缴存人安居宜居方面发挥了更大作用。根据报告，全年住房公积金提取额比上年增长24.34%。在加大租房提取支持力度上，鼓励大城市支持新市民、青年人全额提取每月缴存的住房公积金支付房租，全年共1846.09万人提取2031.28亿元用于租赁住房，分别比上年增长20.04%、33.52%。

此外，支持缴存人改善居住环境，将加装电梯提取住房公积金政策的支持范围扩大到本人及配偶双方父母自住住房，全年共4.42万人提取住房公积金8.26亿元，用于加装电梯等自住住房改造，提取人数比上年增长313.08%。

在住房公积金服务效能提升方面，整合优化3项住房公积金个人证明事项，以统一“电子码”代替原有纸质证明，实现个人证明事项“亮码可办”，方便缴存人办理异地贷款等相关业务，加强异地协同联动，变缴存人多地跑为中心间协同办。畅通异地业务办理，新增实现“租房提取住房公积金”“提前退休提取住房公积金”2项高频服务事项。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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