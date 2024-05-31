近日，以“国云注智 聚力向新”为主题的中国电信天翼云2024智算云生态大会在福州举办。

展会期间，英特尔围绕“乘云启智，加速行业AI落地”主题设立专区，从数据中心到边缘再到终端PC展示了英特尔最新的至强可扩展处理器和GPU等产品，以及英特尔携众多合作伙伴在云基础设施、AI大模型、云与边缘计算等广泛领域与中国电信的合作成果。

当下，大语言模型（LLM）和生成式AI应用爆发式增长，对算力资源需求日益激增，云服务商须升级数据中心算力，构建高性能智算平台，以满足急剧增长的AI部署需求并降低应用成本。

“英特尔至强可扩展处理器以其持续的技术创新，有效促进云基础设施和智算平台算力大幅升级。”据英特尔工作人员介绍，目前在中国市场已推出的第五代至强可扩展处理器，每CPU高达64个内核，每个内核都具备AI加速功能，无需添加独立加速器，即可处理要求严苛的AI工作负载；增强的内存功能，及英特尔围绕平台特性为用户构建的AI加速环境，为用户提供强有力的大模型推理性能。此外，英特尔持续拓展AI产品路线图，满足用户对性能和能效的不同要求。

在本次大会的分论坛上，中国电信发布了大科创装置的创新成果。英特尔作为合作伙伴之一，参与了大模型评测平台研究实验与CPU与GPU的异构调度实验，助力为云与智算创新带来新突破。

在边缘端侧，兴汉和创实展出的SD-WAN和网络安全设备分别选择了凌动、酷睿和至强处理器，都是低功耗、高性能、高可靠的全板载网络计算平台设计；硅基大陆和云天畅想与天翼云合作，推出灵活可靠、低成本的云电竞解决方案，帮助客户打造全新盈利模；攀升公司推出基于英特尔处理器和核显的桌面云终端、移动云终端及云终端一体机，处理能力强，画质优秀；当虹 AI PC 视频应用解决方案基于自研 AIGC 算法和英特尔CPU/GPU深度优化，实现高效的多模态内容创作与编辑，大幅提升创作创意与效率；联想昭阳 X7 高能本基于第 14 代酷睿处理器，内置神经处理单元 NPU提供强大AI算力，配备AI 助手支持本地大模型与个人知识库，成为设备管理、工作和会议全能助手。

本次大会展示了英特尔协助天翼云完成的基于CXL技术的内存池业务方案，以及英特尔基于CXL的 “动态容量设备管理”和“共享文件系统”等方案，满足最终用户当前和未来的计算需求，同时促进整个行业的创新和增长。

以“AI无处不在”助力产业转型，本届大会上英特尔还展示了面向医疗行业的AI应用方案，以全栈技术，携产业伙伴加速AI与产业融合。

(责编：曹淼、高雷)

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