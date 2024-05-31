广东太平岭核电1号机组主体结构全面完成
2024年05月31日16:32 | 来源：新华网
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新华社深圳5月31日电（记者王丰）随着最后一方混凝土落下，中广核广东太平岭核电1号机组核岛外穹顶浇筑于5月30日顺利完成，这标志着1号机组主体结构全面完成，为后续运营投产奠定了基础。
中广核惠州核电有限公司相关负责人介绍，太平岭核电整体规划建设6台“华龙一号”机组。“华龙一号”是我国具有自主知识产权的三代核电技术，使用大容积双层安全壳，内壳主要作用是抵御各种事故下内部的高温高压，外壳主要作用是抵御包括撞击在内的各种外部灾害，保护内壳及其内部结构不受影响。
1号机组核岛土建和钢衬里施工方——中建二局相关负责人介绍，1号机组外壳分为筒体结构、外挂水箱和半球形穹顶结构三部分，本次浇筑封顶的是半球形穹顶结构，半径36米、壁厚1.5米、高约11米，完成后将进一步提升机组安全性和密封性。
当前，太平岭核电建设稳步推进，1号机组按计划将于年内装料并网，2号机组正处于安装上量高峰，两台机组预计将于2025年陆续投产发电。6台“华龙一号”机组全部建成投产后，年发电量将超过500亿千瓦时，等效减少标煤消耗超1500万吨，减排二氧化碳约4120万吨，环保效益相当于种植了近11.3万公顷森林。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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