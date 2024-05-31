新华社北京5月31日电 题：胸怀“国之大者”着力推进金融高质量发展——金融系统深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》综述

新华社记者

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。习近平总书记高度重视金融工作，作出一系列重要论述。近期，金融系统深入学习贯彻《习近平关于金融工作论述摘编》，大家一致表示，要深入学习领会、不折不扣贯彻落实，胸怀“国之大者”，坚定不移走中国特色金融发展之路，着力推进金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

深学细悟，不断加深对中国特色社会主义金融本质的认识

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央从战略全局出发，加强对金融工作的全面领导和统筹谋划，推动金融事业发展取得新的重大成就。

中信集团深入学习论述摘编，不断加深对中国特色社会主义金融本质的认识。党委班子成员利用党委会“第一议题”逐篇逐段领学；集团聚焦服务金融高质量发展面临的矛盾问题开展对策式研讨，制定做好五篇大文章具体方案，同时深化宣讲阐释，推动学习宣传贯彻向基层延伸、向一线拓展。

“习近平总书记关于金融工作的重要论述，立意高远，内涵丰富，思想深刻，特别是‘八个坚持’为新时代新征程做好金融工作提供了根本遵循。”中信金控总经理曹国强表示，将贯彻落实好“八个坚持”，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，依托集团科技、产业、金融循环联动优势，用好金控平台，为助力金融高质量发展、建设金融强国贡献力量。

论述摘编出版发行以来，金融系统把学习宣传贯彻论述摘编作为当前和今后一个时期的重大任务，力求完整、准确、全面学习贯彻其精髓要义、精神实质和实践要求。中国农业银行党委已制定出台工作方案，细化6个方面、14项具体落实措施，推进全行学习宣传贯彻工作走深走实。目前，农行53个直管单位党委通过党委会“第一议题”、理论学习中心组、读书班等开展专题学习198次。

“农行聚焦服务‘三农’的主责主业，在深入学习贯彻论述摘编过程中，努力把学习习近平总书记关于金融工作的重要论述成效转化为做好金融服务农业强国建设的强大动能。”中国农业银行乡村振兴金融部总经理段肖磊说，农行始终牢记“国之大者”，把服务国家粮食安全和重要农产品稳定安全供给作为服务“三农”的首要任务，全力做好耕地保护和质量提升、种业振兴、农机装备等领域金融服务，持续加大乡村产业、乡村建设等乡村振兴重点领域信贷投入，不断提升金融服务“三农”能力水平，努力为加快建设农业强国提供高质量金融服务。

以学促思，把握好推进金融高质量发展方向

建设金融强国，必须加快构建中国特色现代金融体系，建立健全分工协作的金融机构体系。

连日来，国家开发银行各级领导干部领学促学，各基层党组织开展“主题党日”、“三会一课”、辅导讲座、现场教学等，全行持续掀起学习宣传贯彻论述摘编的热潮。

“习近平总书记提出的‘强化政策性金融机构职能定位’为我们推进开发银行高质量发展指明了方向。”国家开发银行首席业务官、业务发展部总经理刘培勇说。

刘培勇表示，开发银行将聚焦服务国家战略，主要做商业性金融机构干不了、干不好的业务，以支持国家“十四五”规划102项重大工程为重点，全力提升服务基础设施建设质效，做好开发银行特色的五篇大文章，助力国家重大区域战略实施，全力落实3500亿元人民币融资窗口等，服务高质量共建“一带一路”，充分发挥在中国特色现代金融体系中的独特作用。

“习近平总书记对‘防范化解金融风险’‘保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定’作出重要论述，为我们在新形势下做好外汇市场管理、维护外汇市场稳定提供了行动指南。”国家外汇管理局国际收支司司长贾宁说，我们深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，着力应对外部冲击风险，切实维护外汇市场平稳运行，保持人民币汇率基本稳定。

贾宁表示，我们将持续深化金融改革、推动金融高质量发展，夯实外汇市场平稳运行的基础，充分发挥汇率调节国际收支的自动稳定器作用；持续完善国际收支和外汇市场统计监测，提升风险防范效能；持续强化外汇市场监管，维护健康良性的交易秩序。

实干笃行，将学习成效落实在具体行动上

金融要为实体经济服务。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点。

“作为国有大型金融机构，如何发展好养老金融是一道必答题。”中国人寿集团董事长白涛表示，中国人寿将确保学习宣传贯彻论述摘编在本系统走深走实，推动学习成果转化，助力加快发展多层次、多支柱养老保险体系，更好满足老百姓的养老金融需求。

白涛表示，在养老金融产品供给方面，中国人寿将全面布局第一、二、三支柱养老保险，满足不同群体多元化的养老金融需求；在养老资产管理方面，将积极助力解决养老金保值增值问题；在养老产业发展方面，将进一步延伸强化“养老金融+养老服务”综合供给能力，支持银发经济发展。

实现加快建设金融强国的目标，推动金融高质量发展，深化改革、扩大开放是必由之路。

“中国银行将全面系统领会、坚决贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述，将学习成效转化为推进金融高水平对外开放的具体行动。”中国银行公司金融部总经理魏晗光说。

魏晗光表示，中国银行将胸怀“国之大者”，加大对“引进来”“走出去”企业和共建“一带一路”的金融支持力度，助力稳慎扎实推进人民币国际化，持续助力提升跨境投融资便利化水平，支持上海国际金融中心建设，为迈向金融强国、实现金融高质量发展贡献力量。（记者张千千、李延霞、姚均芳、吴雨、刘开雄、谭谟晓）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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