人民网北京5月31日电 （记者王仁宏）近日，住房城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布《全国住房公积金2023年年度报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年，全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额34697.69亿元，7620.10万人提取住房公积金26562.71亿元，发放个人住房贷款286.09万笔、14713.06亿元。

住房公积金制度惠及人群不断扩大。2023年，住房公积金实缴单位494.76万个，实缴职工17454.68万人，分别比上年增长9.29%和2.80%。城镇私营企业等类型单位职工占比过半且持续提高。新开户职工中，城镇私营企业等类型单位职工占比75.55%。

灵活就业人员参加住房公积金制度试点范围稳步扩大。2023年，在重庆等6个首批试点城市基础上，增加济南、武汉、青岛、昆明、包头、晋城、湖州等7个试点城市，助力更多灵活就业人员稳业安居。截至2023年年末，13个试点城市有49.37万名灵活就业人员缴存住房公积金，比上年末增长124.10%。

租购并举支持新市民、青年人等缴存人解决住房问题。2023年，各地不断加大租房提取支持力度，鼓励大城市支持新市民、青年人全额提取每月缴存的住房公积金支付房租，全年共1846.09万人提取2031.28亿元用于租赁住房，分别比上年增长20.04%、33.52%。

个人住房贷款重点支持购买首套普通住房。2023年发放的个人住房贷款笔数中，首套住房贷款占82.97%，144平方米（含）以下住房贷款占 90.61%，40 岁（含）以下职工贷款占 81.36%，有效减轻贷款职工购房支出压力。

此外，2023年，住房公积金制度持续支持缴存人改善居住环境，将加装电梯提取住房公积金政策的支持范围扩大到本人及配偶双方父母自住住房，全年共4.42万人提取住房公积金8.26亿元，用于加装电梯等自住住房改造，提取人数比上年增长313.08%。

(责编：王仁宏、高雷)

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