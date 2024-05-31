广州市小客车指标调控新政7月1日起实施
2024年05月31日17:37 | 来源：新华社
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5月31日，广州市政府办公厅公布新修订的《广州市小客车指标调控管理办法》，对多项政策措施进行了优化，并将于今年7月1日起正式实施。
取消中型客车指标调控、个人居住证不再作为申请普通车增量指标的条件、夫妻之间可直接申领指标过户车辆、“久摇不中”个人可直接申领获得普通车指标、节能车增量指标“逢摇必中”调整为直接申领、换新车申领指标期限延长至2年……调控办法包含的多项措施将为个人和单位申请指标带来不少便利。
据广州市交通运输局相关负责人介绍，广州市自2012年7月起实施中小客车指标调控政策，原有办法将于今年6月30日到期。12年来，广州市中小客车保有量年均增长率由调控前的18.6%下降至调控后的5.7%，中小客车保有量增长速度得到调控。
据介绍，出于保护和改善环境、防治大气污染、加强交通秩序治理等方面综合考虑，广州市根据相关法律法规、国家和省有关政策调整以及市民群众的诉求，结合本市经济社会发展实际，新修订发布了调控办法。调控办法前期已按规定履行公开征求社会各界意见、专家论证、合法性审查等程序。（记者马晓澄、田建川）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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