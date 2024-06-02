人民网北京6月2日电 （记者孙阳）日前，中国商务部发布公告，将参与对台军售的美国波音防务、空间与安全集团，美国通用原子航空系统公司，美国通用动力陆地系统公司列入不可靠实体清单，并对涉嫌协助规避不可靠实体清单措施的美国凯普拉格斯公司发出高风险提示。

中国现代国际关系研究院军控研究中心主任、研究员郭晓兵在接受记者采访时表示，此举有理有利有节，表明了中国政府捍卫领土和主权完整的坚定决心，传递了反对美国企业参与对台军售的明确信号。

郭晓兵认为，所谓有理，指的是主权国家相互平等，彼此尊重主权和领土完整的国际法基本原则。《联合国宪章》第一章就开宗明义规定，不得侵害任何会员国或国家之领土完整。在中美三个联合公报中，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾问题是中国内政问题，承诺坚持一个中国原则；美方还承诺售台武器在性能和数量上不超过建交以来近几年的水平。但美国出尔反尔，数十年来坚持对台售武。近年来，美国更是基于大国竞争的逻辑，加大对台售武力度。美国军火公司积极参与其中，洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司恶迹尤彰，去年已被列入不可靠实体清单。此次列入清单的美国波音防务、空间与安全集团，美国通用原子航空系统公司，美国通用动力陆地系统公司也是对台军售的重要供货商。对其实施制裁不仅是在捍卫中国自身的核心利益，也是在捍卫当今国际秩序的基石。

所谓有利，就是要打击一小撮，教育一大片。列名不可靠实体清单，会让对台售武的军火公司付出代价。上榜美国军火公司将会受到以下处理措施：禁止从事与中国有关的进出口活动；禁止在中国境内新增投资；禁止其高级管理人员入境；不批准并取消其高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格；对美国波音防务、空间与安全集团还处以罚款，金额为《不可靠实体清单规定》实施以来对台军售合同金额的两倍。从根本上来讲，反制的目的不是为了制裁，而是为了鼓励美国企业界为构建健康稳定的中美关系多做贡献。

所谓有节，是指选择反制目标时慎之又慎，绝不伤及无辜。美国近年来泛化“国家安全”，在“去风险”的幌子下大力打压商业竞争对手，破坏国际贸易秩序。近日，美国又将22家中国企业列入“特别指定国民清单（SDN）”，撤销高通、英特尔向华为销售芯片许可，将中国37家重点企业列入“实体清单”，还滥用301关税。中国在逆全球化的排空浊浪中仍高举全球化大旗，坚定推动更高水平的对外开放，不可靠实体清单相关措施也是罪罚相当，绝不盲目滥施制裁。值得注意的是，此次除了将3家美国公司增列入不可靠实体清单之外，还根据《不可靠实体清单规定》对美国凯普拉格斯公司发出风险警告，提醒中国企业与其交易时需采取适当方式确保该公司采购的货物、技术和服务等不会流入不可靠实体清单所列外国实体之手。该举措属于创新之举，主要是鉴于该公司涉嫌规避《不可靠实体清单规定》，将源自中国的货物转让给不可靠实体清单上的实体。

(责编：王仁宏、高雷)

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