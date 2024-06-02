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业内探索以创新研发提升数据边际价值

2024年06月02日09:20 | 来源：人民网
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人民网北京6月2日电 （焦磊、实习生张泊洋）当前，随着数字化转型加速推进，数据管理体系更加完善，数据使用效率不断提升，数据要素市场规模迅速扩大。

《数字中国发展报告（2023年）》显示，2023年，我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1ZB等于10万亿亿字节），同比增长22.44%。

从现实来看，企业内数据治理程度低，缺少高质量的数据资产沉淀，仍有大量数据潜在价值有待挖掘。

“数据作为数字经济时代的基础性和战略性资源，是科技创新的关键要素。如何挖掘数据价值，利用好数据，是每一个企业和企业家，都必须面对和思考的问题。”日前，帆软京津区域总经理李虹达在以“数字新生”为主题的帆软北京用户大会上表示，未来所有企业都是数字化企业，数据生产力会越来越成为一种显性竞争力。

为更好地挖掘数据价值，业内不断研发创新产品，以提升数据使用的边际价值。大会上，帆软发布了首款对话式业务分析工具——FineChatBI。据介绍，FineChatBI利用大模型的上下文学习、思维链等关键能力，使其能够在不同场景下理解用户所提出的业务问题，结合对应的数据拆解分析思路，并转化成正确的数据问题。

数字化转型不仅依赖技术、资金、其他资源投入，更依赖于数据人才的培养。专业数据技能、创造性、管理能力、跨专业素质……培养好数据人才、数据团队，制定好人才战略计划，是成功实现数字化转型的重要抓手，也是把握发展新机遇的重要基础。

“我们以陪伴式服务、丰富的数据生态和各行各业的最佳实践来服务领军企业，让每个企业都能打造承载自身人才管理需求的数字化底座。”中国信通院企业数智人才标准特聘专家、帆软数据应用研究院院长梅杰表示。

帆软产品研发中心总经理陈敏则认为，数据是企业、组织乃至个人的重要资产，帆软致力于帮助企业了解和利用数据，让商业智能和数据分析为企业增强创造财富的能力。

(责编：王仁宏、高雷)
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