中国纤维加工总量占全球的50%以上、化纤产量占世界比重的70%以上……作为全球纺织产业规模最大的国家，中国纺织服装行业正在积极建设现代化产业体系。业内权威人士指出，中国纺织服装行业绿色转型已走入关键攻坚期。

中国纺织行业以满足全国人民基本物质生活需要为起点，历经市场化改革与国际化竞争淬炼，逐步发展形成了全世界最为完备的产业体系，纤维加工总量及出口总额长期稳居全球首位，在国际纺织产业链分工和供应链体系中占据重要地位。数据显示，2020年，中国纤维加工总量达到5800万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在50%以上，化纤产量占世界的70%以上。

中国纺织服装行业温室气体排放自2000年起随着行业快速发展逐步上升，而后进入平稳期。根据行业能源消费数据计算，2020年，全行业温室气体排放总量约为2.09亿吨。从排放来源看，中国纺织服装行业温室气体排放主要来自于上游的材料制造加工端，包括纺织业和化学纤维制造业，纺织服装、服饰业占比低于10%。

最新发布的一份报告显示，目前，中国纺织服装行业温室气体年排放量约2.3亿吨。行业碳排放量约占全国碳排放量的2%，占全国工业碳排放量的2.8%。

“纺织工业是重要的民生产业，也是环境敏感型产业，推动纺织工业绿色低碳循环可持续发展，对于培育新质生产力，落实双碳战略，实现人与自然和谐共生具有重大意义。”工业和信息化部消费品工业司副司长郑艳日前在北京举行的“2024气候创新·时尚峰会”上表示。

“纺织行业的绿色发展已成气候。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲说，2021年，启动“时尚气候创新30·60碳中和加速计划”，一大批领军企业、优势集群推进落实减碳工作，共同为实现零碳产业的宏大愿景而努力。在双碳目标的指引下，行业“降碳、减污、扩绿、增长”一体发展，技术创新、产品创新、管理创新、模式创新卓有成效。

“十三五”以来，中国纺织服装行业在节能节水、污染防治、绿色制造体系建设等方面取得明显成效，但目前部分纺织企业依然采用传统的高能耗、高污染的生产工艺。

“目前，纺织企业尚未完全摆脱高能耗、高排放的现状。为了降低纺织行业的碳排放，应从纺织纤维原料、分销消费过程、生产加工过程和废弃纺织品处理等方面着手，构建高端化、智能化、绿色化的现代纺织产业体系。”中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林说。

徐卫林表示，绿色低碳涉及纤维、纺纱和织造等纺织产业链的每一个环节。发展新型绿色纤维材料，可以实现化学纤维原料逐步摆脱对石油的过度依赖，实现绿色可持续发展。

“我们需要大力推动纺织行业高端化、智能化、绿色化”，生态环境部应对气候变化司副司长陆新明提出，同时推进重大低碳技术、工艺、装备改造应用，以技术工艺革新、生产流程再造促进纺织行业减碳降碳。

陆新明表示，支持纺织行业龙头企业，在供应链整合、创新低碳管理等关键领域发挥引领作用，将绿色低碳理念贯穿于产品设计、原料采购、生产、运输、储存、使用、回收处理的全过程。推动纺织领域技术进步，加大绿色低碳技术研发推广力度，尽快部署绿色低碳前沿和关键技术研究，推动绿色低碳技术实现重大突破，以数字化智能化赋能绿色化。 (记者 阮煜琳)

(责编：王仁宏、陈键)

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