人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国纺织服装行业加速绿色变革

2024年06月02日10:13 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中国纤维加工总量占全球的50%以上、化纤产量占世界比重的70%以上……作为全球纺织产业规模最大的国家，中国纺织服装行业正在积极建设现代化产业体系。业内权威人士指出，中国纺织服装行业绿色转型已走入关键攻坚期。

　　中国纺织行业以满足全国人民基本物质生活需要为起点，历经市场化改革与国际化竞争淬炼，逐步发展形成了全世界最为完备的产业体系，纤维加工总量及出口总额长期稳居全球首位，在国际纺织产业链分工和供应链体系中占据重要地位。数据显示，2020年，中国纤维加工总量达到5800万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在50%以上，化纤产量占世界的70%以上。

　　中国纺织服装行业温室气体排放自2000年起随着行业快速发展逐步上升，而后进入平稳期。根据行业能源消费数据计算，2020年，全行业温室气体排放总量约为2.09亿吨。从排放来源看，中国纺织服装行业温室气体排放主要来自于上游的材料制造加工端，包括纺织业和化学纤维制造业，纺织服装、服饰业占比低于10%。

　　最新发布的一份报告显示，目前，中国纺织服装行业温室气体年排放量约2.3亿吨。行业碳排放量约占全国碳排放量的2%，占全国工业碳排放量的2.8%。

　　“纺织工业是重要的民生产业，也是环境敏感型产业，推动纺织工业绿色低碳循环可持续发展，对于培育新质生产力，落实双碳战略，实现人与自然和谐共生具有重大意义。”工业和信息化部消费品工业司副司长郑艳日前在北京举行的“2024气候创新·时尚峰会”上表示。

　　“纺织行业的绿色发展已成气候。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲说，2021年，启动“时尚气候创新30·60碳中和加速计划”，一大批领军企业、优势集群推进落实减碳工作，共同为实现零碳产业的宏大愿景而努力。在双碳目标的指引下，行业“降碳、减污、扩绿、增长”一体发展，技术创新、产品创新、管理创新、模式创新卓有成效。

　　“十三五”以来，中国纺织服装行业在节能节水、污染防治、绿色制造体系建设等方面取得明显成效，但目前部分纺织企业依然采用传统的高能耗、高污染的生产工艺。

　　“目前，纺织企业尚未完全摆脱高能耗、高排放的现状。为了降低纺织行业的碳排放，应从纺织纤维原料、分销消费过程、生产加工过程和废弃纺织品处理等方面着手，构建高端化、智能化、绿色化的现代纺织产业体系。”中国工程院院士、武汉纺织大学校长徐卫林说。

　　徐卫林表示，绿色低碳涉及纤维、纺纱和织造等纺织产业链的每一个环节。发展新型绿色纤维材料，可以实现化学纤维原料逐步摆脱对石油的过度依赖，实现绿色可持续发展。

　　“我们需要大力推动纺织行业高端化、智能化、绿色化”，生态环境部应对气候变化司副司长陆新明提出，同时推进重大低碳技术、工艺、装备改造应用，以技术工艺革新、生产流程再造促进纺织行业减碳降碳。

　　陆新明表示，支持纺织行业龙头企业，在供应链整合、创新低碳管理等关键领域发挥引领作用，将绿色低碳理念贯穿于产品设计、原料采购、生产、运输、储存、使用、回收处理的全过程。推动纺织领域技术进步，加大绿色低碳技术研发推广力度，尽快部署绿色低碳前沿和关键技术研究，推动绿色低碳技术实现重大突破，以数字化智能化赋能绿色化。 (记者 阮煜琳)

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
成功着陆！嫦娥六号将实施人类首次月背采样返回
　　人民网北京6月2日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，6月2日6时23分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在鹊桥二号中继星支持下，成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区。 6月2日6时9分，嫦娥六号着陆器和上升器组合体开始实施动力下降，7500牛变推力主发动机开机。…
网联公益守护行检测结果公布 人民网提供内容安全检测技术支持
　　人民网北京6月1日电 （记者孙阳） 5月28日至30日，在江苏省工业和信息化厅、智能汽车安全技术全国重点实验室指导下，由中国中检所属中国汽车工程研究院股份有限公司主办的2024汽车软件与通信大会在江苏苏州召开。大会期间，《网联公益守护行检测结果报告》公布，其中，人民网作为技术支撑单位参与完成的内容安全检测结果备受业内关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部