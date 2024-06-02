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西藏拉萨出台8条政策 包括购房购车补贴等

2024年06月02日10:13 | 来源：中国新闻网
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　　西藏自治区拉萨市6月1日公布8条促经济惠民生助企业政策，其中明确，将提高青稞商品化率，向企业或合作社一次性出售200斤及以上自产青稞原粮的农户，给予每斤0.3元(人民币，下同)的补贴。个人购买新建商品住房，给予房屋实际成交价款8.2%的补贴，最高不超过20万元。

　　本次8条政策分别为推动农牧业健康发展、促进工业稳产增产、发放商品消费券、有效改善住房需求、着力扩大汽车消费、挖掘家居消费潜力、支持全域旅游发展及培育壮大市场主体。实行日期为2024年6月1日至2024年12月31日。

　　其中推动农牧业健康发展方面，拉萨市将对农村集体经济组织成员委托农机合作社机械收割粮食作物的，给予每亩40元的补贴。支持企业或合作社收购生鲜乳，给予每吨2000元补贴。

　　拉萨市还将对工业企业总产值当季同比增加500万元至1000万元或同比增长15%至20%的，一次性奖励20万元。增加1000万元以上或同比增长20%以上的，一次性奖励30万元。

　　拉萨市还鼓励工业企业产品(不含采矿业产品)年度出藏实际运费在20万元至100万元、100万元以上至200万元、200万元以上至300万元的，分别补贴出藏实际运费的20%、30%、40%。

　　扩大汽车消费方面，拉萨市将发放购车补贴，购车款10万元以内的一次性补贴1万元、10万元及以上的一次性补贴2万元。

　　支持全域旅游发展方面，对旅行社组织西藏外15人及以上旅游团队到拉萨旅游的，按40元/人/次给予旅行社补贴，每家旅行社全年累计补贴金额不超过20万元。

　　同时向游客发行1万张“圣洁拉萨”数字旅游卡；面向来拉旅游在校大学生，每月发放200张面值2000元的旅游幸运卡，用于在拉萨住宿和购物消费；对连续3晚及以上入住拉萨市星级宾馆(饭店)、金银铜级家庭旅馆、甲乙丙级民宿的游客，给予100元/间/天的补贴，累计不超过400元。 (记者 江飞波)

(责编：王仁宏、陈键)
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