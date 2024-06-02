渝湘高铁重庆至黔江段首个站房正式启用
2024年06月02日10:14 | 来源：中国新闻网
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记者从中国铁路成都局集团有限公司涪陵车务段获悉，6月1日，随着首批近百名旅客从黔江站(新站房)乘坐K202次列车前往重庆，标志着渝湘高铁重庆至黔江段(以下简称“渝湘高铁重黔段”)首个站房正式投用。
图为工作人员正在迎接列车到达。中国铁路成都局集团有限公司涪陵车务段供图
渝湘高铁是国家中长期铁路网规划的“八纵八横”高铁网中厦渝通道的重要组成部分，渝湘高铁重黔段正线全长约270公里，设计时速350公里，线路始于重庆站，经重庆东站、巴南站、南川北站、水江北站、武隆南站、彭水南站，止于黔江站。
据介绍，黔江站(老站房)于2000年始建，经历了2006年渝怀铁路开通、2019年黔张常铁路开通运营、2020年渝怀铁路二线开通运营、2021年渝怀铁路正式开通复兴号动车组后，2024年5月29日，黔江站(新站房)顺利完工。2024年6月1日，黔江站(老站房)停用，黔江站(新站房)投入使用。
据了解，黔江站(老站房)日均到达和发送旅客近6000人，从6月1日起，全部迁到黔江站(新站房)。黔江站(新站房)候车大厅面积为6589平方米，配有卫生间、饮水间、哺乳室等多种功能区域，满足不同旅客的个性化需求。
待渝湘高铁重黔段通车以后，黔江站(新站房)将作为普铁高铁共站，承担渝湘高铁与渝怀普速旅客流转的运输任务，旅客可直接在车站进行普速列车和高铁无缝换乘，铁路部门将优化服务，全力满足旅客出游需求。
渝湘高铁重黔段建成后，重庆黔江至重庆中心城区的旅行时间将从现在的4小时缩短至1小时以内，将极大改善沿线居民的出行条件。 (张旭 李秋璇)
(责编：王仁宏、陈键)
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