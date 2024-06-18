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交通优势转化为发展优势 内陆腹地加速“拥抱”世界

2024年06月18日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京6月18日电 （记者许维娜）17日凌晨2时许，一架航班号码为O3341航班从鄂州花湖国际机场起飞，前往匈牙利首都布达佩斯，标志着“鄂州—布达佩斯”国际货运航线正式开通。

“鄂州—布达佩斯”航线是鄂州花湖国际机场的第19条国际货运航线，由B747-400型全货机执飞，每周运行1班。该航线每周为鄂州往返布达佩斯提供超200吨的航空运力，主要运输快件、电商货物和普货等。

航空业是衡量一个城市经济发达的重要标志。有专家表示，国际机场不仅是交通网络的枢纽节点，更是促进区域经济发展的重要动力引擎。

记者观察到，近年来，鄂州花湖国际机场、武汉新港等已成为中部地区内陆开放的重要力量。它们构建了一个基础设施完善、开行方式成熟、市场竞争力强劲的国际物流通道，在中部地区持续助力高质量发展。

随着交通、产业配套和基础设施建设不断完善，中部地区逐渐成为我国招商引资的新高地。

“中部地区崛起、长江经济带发展、长江中游城市群建设等国家战略交汇叠加，正为鄂州市带来新一轮的发展机遇。”近日，鄂州市委书记孙兵在鄂州花湖国际机场推介活动上表示，当前，鄂州的航空业正乘势而上。借此机遇，当地发展势头强劲，前景广阔。

据了解，鄂州花湖国际机场自2022年投入运营以来，已累计开通覆盖除西藏外的国内主要城市以及部分国际市场的航线。

具体而言，国内航线已达50条，国际航线18条，覆盖欧洲、北美、非洲及东南亚等地区。此外，根据最新数据，2024年1月至5月，机场货邮吞吐量达到27.5万吨，货运架次达到10717架次，其中国内货运9605架次，国际货运1112架次，日均货运航班起降架次稳居全国前四。

另有专家表示，“空中丝路”更是联通全球，构筑起立体化的交通体系。在构建新发展格局的大背景下，中部地区正积极将自身交通优势转化为强劲的发展动能，加快打造内陆地区对外开放新高地。

(责编：杨曦、吕骞)
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