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多项交通数据创新高 绘就“流动的中国”美好画卷

——《2023年交通运输行业发展统计公报》解读

人民网记者 乔雪峰
2024年06月18日14:33 | 来源：人民网
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近日，交通运输部发布了《2023年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》），《公报》显示，2023年，全年完成交通固定资产投资39142亿元，比2022年增长1.5%；全年完成货物周转量240646亿吨公里、同比增长6.3%；全年完成跨区域人员流动量612.88亿人次，同比增长30.7%。

从《公报》发布的数据中可以看出，2023年交通运输行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，奋力加快建设交通强国，各项工作取得积极进展，生动描绘了一幅“流动的中国”的美好画卷。

交通运输部相关负责人表示，回顾过去一年，面对外部环境的复杂性、严峻性、不确定性，全国交通运输系统克服困难与挑战，交通运输持续稳定恢复，跨区域人员流动量、货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，交通固定资产投资规模保持高位。

交通固定资产投资持续高位运行

连续7年保持3万亿元以上

综合立体交通网加速成型。2023年，我国不断加强基础设施建设，交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上，2023年达到3.9万亿元，平均每天完成交通基础设施投资107亿元，创历史新高。综合交通网总里程超过600万公里，已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，航空航海通达全球。

交通基础设施网络结构持续优化。2023年，我国新开通高铁2776公里，增加高速公路里程6394公里，增加万吨级泊位127个，货物吞吐量超过亿吨的港口达到46个，航空运输机场达到259座，城市轨道交通线网运营里程增加604公里。

乡村交通设施不断完善。积极服务乡村全面振兴，农村公路建设投资连续7年保持在4000亿元以上规模，全年新改建农村公路里程达18.8万公里。年末农村公路里程459.86万公里。全国建制村实现全部通邮。

运输服务能力持续提升

2023年每天超1.6亿人次跨区域人员出行

人员流动高效便捷。2023年，平均每天超过1.6亿人次跨区域人员出行，其中有1000万人次乘坐火车出行、1.5亿人次通过公路出行、70万人次乘坐船舶出行、170万人次乘坐飞机出行。城市内平均每天近2.8亿人次通过城市公共交通及出租汽车出行。

货物运输繁忙有序。2023年，平均每天运输1.5亿吨货物，其中火车运输约1400万吨、汽车运输1.1亿吨、船舶运输2500万吨、飞机运输2万吨。每天收寄快递与包裹4.5亿件左右，其中快递3.6亿件。

国际运输明显恢复。2023年，民航国际航线客运量比2022年增长1461.7%。中欧班列全年开行1.7万列、发送190万标箱，比2022年分别增长6%、18%。港口外贸货物吞吐量、外贸集装箱吞吐量比2022年分别增长9.5%、5.0%。完成国际（港澳台）快递业务量30.7亿件，比上年增长52.0%。

交通运输装备结构持续优化

智慧绿色发展深入实施

从《公报》中可以看出，2023年末，全国动车组辆数比2022年末增加1674辆。铁路电力机车占比达65.3%、提高0.9个百分点，新能源车辆占公共汽电车的比重达77.7%、提高6.0个百分点。全国已建成18座自动化集装箱码头，在建自动化集装箱码头27座，已建和在建数量均位居世界首位。全国机场场内电动车辆占比达26.4%，旅客吞吐量500万人次以上机场APU替代设备使用率接近100%。

专业化水平不断提升。专用货车、牵引车、挂车占公路货物运输车辆比重分别提高0.4个、1.3个和0.9个百分点，水上运输船舶集装箱箱位增加5.5万标准箱。

大型化发展持续推进。大型营运载货汽车平均吨位提高至22.3吨/辆，营业性运输船舶平均净载重量增加97吨/艘，国产首艘大型邮轮投入运行，C919大飞机正式投入商业运行。

(责编：杨曦、吕骞)
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