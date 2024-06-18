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交通运输部晒2023年成绩单：超600亿人次出行、完成投资近4万亿元

人民网记者 乔雪峰
2024年06月18日14:33 | 来源：人民网
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近日，交通运输部发布了《2023年交通运输行业发展统计公报》（以下简称《公报》），《公报》生动描绘了过去一年来交通运输行业奋力加快建设交通强国，努力当好中国式现代化的开路先锋，为全面建设社会主义现代化国家提供了有力的运输服务保障。

《公报》显示，2023年，全年完成交通固定资产投资39142亿元，比2022年增长1.5%；全年完成营业性货运量547.47亿吨、同比增长8.1%，全年完成货物周转量240646亿吨公里、同比增长6.3%；全年完成跨区域人员流动量612.88亿人次，同比增长30.7%。

我国交通投资保持高位运行

2023年完成交通固定资产投资近4万亿元

《公报》显示，2023年完成交通固定资产投资39142亿元，比上年增长1.5%，其中，全年完成公路水路固定资产投资30256亿元、增长0.2%；全年完成铁路固定资产投资7645亿元，比上年增长7.5%。

《公报》显示，全年完成公路固定资产投资28240亿元，比上年下降1.0%。其中，高速公路完成15955亿元、下降1.9%，普通国省道完成6136亿元、增长1.0%，农村公路完成4843亿元、增长0.7%。全年全国832个脱贫县完成公路固定资产投资7183亿元。

《公报》显示，全年完成民航基本建设和技术改造投资1241亿元，比上年增长0.8%。全年完成水路固定资产投资2016亿元，比上年增长20.1%。其中，内河建设完成1052亿元、增长21.3%，沿海建设完成912亿元、增长14.8%。

我国综合立体交通网持续完善

2023年完成跨区域人员流动量600亿人次

《公报》显示，2023年全年完成营业性货运量547.47亿吨，比2022年增长8.1%，完成货物周转量240646亿吨公里、增长6.3%。全年完成跨区域人员流动量612.88亿人次，增长30.7%。

铁路方面，2023年完成货运总发送量50.35亿吨，比上年增长1.0%，完成货运总周转量36460亿吨公里、增长1.4%。完成旅客发送量38.55亿人次，比上年增长130.4%，完成旅客周转量14729亿人公里、增长123.9%。

公路方面，2023年完成营业性货运量403.37亿吨，比2022年增长8.7%，完成货物周转量73950亿吨公里、增长6.9%。完成公路人员流动量565.56亿人次，比上年增长26.1%。其中，营业性客运量110.12亿人次、增长22.4%，营业性旅客周转量4740.04亿人公里、增长38.1%；非营业性小客车出行量455.45亿人次、增长27.0%。

水路方面，2023年完成营业性货运量93.67亿吨，比2022年增长9.5%，完成货物周转量129952亿吨公里、增长7.4%。其中，内河货运量47.91亿吨、增长8.8%，内河货物周转量20773亿吨公里、增长9.2%；海洋货运量45.77亿吨、增长10.2%，海洋货物周转量109179亿吨公里、增长7.1%。

2023年完成营业性客运量2.58亿人次，比2022年增长121.6%，完成营业性旅客周转量53.77亿人公里、增长137.9%。

2023年完成港口货物吞吐量169.73亿吨，比2022年增长8.2%。其中，内河港口货物吞吐量61.39亿吨、增长10.5%，沿海港口货物吞吐量108.35亿吨、增长6.9%；外贸货物吞吐量50.47亿吨、增长9.5%，内贸货物吞吐量119.26亿吨、增长7.7%。完成集装箱吞吐量3.10亿标准箱，增长4.9%。完成集装箱铁水联运量1018.36万标准箱，增长15.9%。

2023年完成港口旅客吞吐量7844.53万人次，比2022年增长101.8%。其中，内河港口旅客吞吐量344.12万人次、增长781.6%，沿海港口旅客吞吐量7500.41万人次、增长94.9%。

民航方面，2023年完成货邮运输量735.38万吨，比2022年增长21.0%，完成货邮周转量283.62亿吨公里、增长11.6%。完成客运量6.20亿人次，比上年增长146.1%，完成旅客周转量10309亿人公里、增长163.4%。国内航线完成客运量5.91亿人次、增长136.3%，其中港澳台航线完成668.45万人次、增长1324.7%；国际航线完成2905.95万人次、增长1461.7%。

2023年民航运输机场完成货邮吞吐量1683.31万吨，比2022年增长15.8%，完成旅客吞吐量12.60亿人次、增长142.2%。

邮政方面，2023年完成邮政行业寄递业务量1624.8亿件，比2022年增长16.8%，完成邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）15293亿元、增长13.2%。完成快递业务量1320.7亿件，比上年增长19.4%，完成快递业务收入12074亿元、增长14.3%。

城市客运方面，2023年完成城市客运量1010.00亿人次，比2022年增长27.7%。其中，公共汽电车城市客运量380.50亿人次、增长18.0%，城市轨道交通客运量293.89亿人次、增长52.2%，出租汽车城市客运量334.78亿人次、增长21.7%，城市客运轮渡客运量0.83亿人次、增长85.3%。

大力推进交通基础设施建设

全国铁路营业里程近16万公里公路里程超540万公里

基础设施方面，《公报》显示，截至2023年年末，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁营业里程4.5万公里。2023年投产新线3637公里，其中高铁2776公里。铁路复线率为60.3%，电化率为75.2%。

截至2023年年末，全国公路里程543.68万公里，比2022年年末增加8.20万公里。年末全国四级及以上等级公路里程527.01万公里，比2022年年末增加10.76万公里，占公路里程比重为96.9%、提高0.5个百分点。

截至2023年年末，全国国道里程38.40万公里，省道里程40.41万公里。农村公路里程459.86万公里，其中县道里程69.67万公里、乡道里程124.28万公里、村道里程265.91万公里。

年末全国公路桥梁107.93万座、9528.82万延米，比2022年年末分别增加4.61万座、952.33万延米，其中特大桥10239座、1873.01万延米，大桥17.77万座、4994.37万延米。全国公路隧道27297处、3023.18万延米，增加2447处、344.75万延米，其中特长隧道2050处、924.07万延米，长隧道7552处、1321.38万延米。

《公报》显示，截至2023年年末，全国内河航道通航里程12.82万公里，比2022年年末增加184公里。等级航道通航里程6.78万公里，占内河航道通航里程比重为52.9%，其中三级及以上航道通航里程1.54万公里、占内河航道通航里程比重为12.0%。

《公报》显示，截至2023年年末，全国港口生产用码头泊位22023个，比2022年年末增加700个。其中，内河港口生产用码头泊位16433个、增加551个，沿海港口生产用码头泊位5590个、增加149个。全国港口万吨级及以上泊位2878个，比上年末增加127个。

截至2023年年末，颁证民用航空运输机场259个，比2022年年末增加5个，其中定期航班通航机场259个，定期航班通航城市（或地区）255个。

全年旅客吞吐量达到100万人次以上的运输机场102个，其中达到1000万人次及以上的运输机场38个。全年货邮吞吐量达到10000吨以上的运输机场63个。

截至2023年年末，邮政行业企业共设立各类营业网点46.8万处，比2022年年末增加3.4万处。全国设立村级寄递物流综合服务站（村邮站）36.5万处。全国邮政普遍服务网路4.0万条，快递服务网路22.8万条。全国邮政普遍服务农村投递路线10.0万条，城市投递路线12.4万条、增加0.5万条。

截至2023年年末，年末全国公共汽电车运营线路7.98万条，比2022年年末增加0.18万条，运营线路总长度173.39万公里、增加6.94万公里，其中公交专用车道2.03万公里、增加405.3公里。城市轨道交通运营线路308条、增加16条，运营里程10158.6公里、增加604.0公里，其中地铁线路256条、9042.3公里，轻轨线路7条、267.5公里。城市客运轮渡运营航线80条、增加1条，运营航线总长度306.4公里、减少28.2公里。

(责编：杨曦、吕骞)
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