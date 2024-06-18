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消费市场动力足 激活经济高质量发展“一池春水”

人民网记者 王绍绍
2024年06月18日14:33 | 来源：人民网
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近年来，直播电商、即时零售等新业态和新模式蓬勃发展，网络零售保持快速增长。今年“618消费节”来临，线上消费市场呈现出不少新亮点。

国家统计局数据显示，今年5月份，我国社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，环比增长0.51%。

有关专家表示，电商所引领的创新给经济发展注入新的动能，不仅带来交易效率的提高，更重要的是还带动很多传统产业的转型和升级，促进生产消费结构性调整、线上与线下消费相结合、数字经济和实体经济融合，进一步扩大市场边界。

“朝发夕至”的现代物流技术、5G智能化云仓等商业模式创新和新技术大规模应用，为消费爆发式增长提供了源动力。大数据中心、5G网络、人工智能等“新基建”赋能供需两端及整个流通环节的效应正在加速显现。随着智能物流平台服务半径不断扩大、服务客群不断拓展，从生鲜蔬菜到零食饮料，从电子产品到日化美妆，越来越多商品依托电商平台在线销售，更快送达消费者的手中。

“电商平台的发展带来了消费业态的创新，创造了在数字时代的市场供求匹配机制。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微表示，电商平台的消费集中释放的大量订单会拉动生产制造、物流及更多行业的发展，对整个国民经济大循环也会产生一定的引领和带动作用。

一支口红、一束鲜花，近年来，随着线上消费新业态、新模式的涌现，消费者的偏好趋势也展现出消费升级和多元个性化的特点，健康消费、悦己消费、绿色消费正在成为当下消费者的时尚潮流。今年“618”期间，多个美妆品牌“开售即破亿”，国际大牌、国货新锐的美妆品牌在天猫平台势头强劲。

中国国际电子商务中心首席分析师郭召芬表示，当下，升级类消费增长加快，商品销售增势较好。“比如，健康运动、绿色智能类商品消费火热，有机食品、钓鱼用具、户外用品、速干类服饰、洗地机、烘洗套装、定制家居等需求旺盛，悦己意识增强带动美颜经济，美妆、护肤护发、防晒等销售也较好。”郭召芬说。

消费券“全家桶”、文旅“大礼包”、绿色节能消费券、新能源汽车“以旧换新”……今年以来，新一轮促消费举措不断升级，各地抓住电商网购节的契机，进一步释放消费潜力、提振消费信心。

深圳推出消费电子和家用电器购置补贴，消费者“即买即享”，补贴资金总额达1.9亿元，有力拉动购物节线上线下消费；哈尔滨加快推进大规模设备更新和消费品以旧换新，发放政府促消费补贴资金，形成政策叠加效应，最大限度让利于民；成都开展汽车、家电产品以旧换新等十大行动，发放家电专项消费券，通过发放换新补贴、赠送充电桩等形式提供购车优惠让利……

“消费一头连着宏观经济大盘，一头连着千家万户的幸福生活。”郭召芬表示，为进一步促进消费对经济增长的拉动作用，下一步，要加强中高端消费基础设施、产品服务等供给能力，推动汽车、家电、家居等的循环消费，引导加大对绿色低碳、数字科技、适老化产品的研发生产。

(责编：杨曦、吕骞)
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