原标题：中国宠物行业“产学研用”研讨会举行

为提升宠物食品技术研发能力，推动行业健康可持续发展，近日，中国宠物行业“产学研用”研讨会、“中国农科院特产所-双安生物宠物健康研发中心”揭牌仪式在中国农科院特产研究所举行。

会上，中国农科院特产研究所与国内技术领先的宠物食品研发生产集团—双安生物&海辰有机正式达成全面战略合作，面向产业需求，建立中国农科院特产所—双安生物宠物健康研发中心，开展产业共性关键技术研发、科技成果转化、产业技术服务等活动。

数据显示，2023年，中国城镇宠物数量已超1.2亿只，宠物消费市场规模达2793亿元。但在高速增长的背后，宠物行业科研技术能力不足、市场成果转化困难等深层发展问题也已逐渐浮现。

双安生物&海辰有机作为具备国内国际双有机认证的宠物食品研发生产集团，立足北纬41°世界黄金农牧带，十余年专研宠物健康与天然营养，致力于全品类宠物食品的创新定制化研发与有机高标准质造。据了解，双安生物&海辰有机将以本次联合成立的宠物健康研发中心为技术创新体系核心，持续打造“研发技术强驱动、工艺原料服务双支撑、市场成果高转化”的双安&海辰宠食全产业链生态闭环模式，为国内宠物食品行业的科研技术化发展与市场品牌化创新提供升级赋能支持。

据悉，双安生物&海辰有机此前已与沈阳农业大学共建辽宁省宠物营养与功能性食品研发专业技术创新中心。本次宠物健康研发中心的揭牌以及研发中心与全球知名动保公司奥特奇（中国）签订的全球原料供应链深度合作协议，将推动国产宠物食品在功能性原料应用领域的全球资源整合与研发技术升级。

双安生物&海辰有机坚持生产企业、高校与科研院所、原料与设备供应商强强联合，构建国际化科技研发联盟模式，引入“高素质人才、高品质原料、高智能制造”三大类优质头部资源，以平台化创新思路，与宠物行业上下游合作伙伴共同打造高质量联合发展标杆模式，推动新质生产力在新兴宠物行业的落地转化。

(责编：董童、李源)

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