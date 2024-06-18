原标题：聚焦用户需求，海尔智家华南家博会引领创新升级风潮

今年夏天，华南大部分地区迎来高温高湿，给很多用户生活带来了诸多烦恼：屋内又闷又热的空气、浑身出汗湿黏黏的衣物、极易变质腐坏的食材等等，如何才能让华南地区用户舒爽度夏？

就在刚刚闭幕的海尔智家华南家博会上，海尔智家围绕华南地区用户的痛点和需求，带来了全新升级的好产品、好体验。活动期间，海尔智家在华南四省均实现零售增长，其中高端品牌卡萨帝占比37%，以旧换新占比36%，套购占比67%。通过实际行动，海尔智家也向外界诠释了以用户为中心的创新理念。

始终围绕华南用户需求 升级高品质方案

那么在首届海尔智家华南家博会上，海尔智家具体都带来了什么？总结来讲，就是用户能在这里看到品类最全、科技最新的好产品，实实在在感受科技对生活的改变。

在广州，最近连续几十天的阴雨让家庭除湿成为当务之急。传统空调除湿的同时也降温，会让人体感不适。而现场展出的卡萨帝致境空调，拥有温湿双控、强力除湿、温度补偿三大核心算法，能自动检测室内外温度差，一键匹配专业除湿方案。而且除湿同时不降温，24小时除湿量达到100升。其水氧洗空气技术，更能保持室内清新舒爽。

在海南，近一个月不是连续阴雨天，就是上午晴天、下午雷阵雨，衣物晒不干。传统干衣机烘完衣物皱巴巴的，好面料都不敢放进去。但如果，用户选择了海尔云溪洗烘套装，其搭载原创直驱洁净科技和双擎热泵科技，就能充分解决这些难题，不仅洗得又均匀又干净、洗涤过程安静平稳，而且烘干机实现了1:1全时高频正反转，能保证衣物烘得透干、舒展，且不伤面料。

除了爆款科技的产品外，海尔智家还围绕华南地区用户夏天饮食、住居、娱乐等全方位生活需求，带来了厨房、卧室、客厅等全场景智慧解决方案。

以智慧厨房为例，针对夏日很多食材容易变质、太热不想做饭太累等问题，卡萨帝致境套系不仅做到了厨电与橱柜完美嵌入的极致美学，更带来了让用户吃得新鲜、做饭简单、清洁省心的体验。冰箱不仅能让果蔬放7天依然新鲜，而且能智慧管理食材、推荐健康菜谱。此外，蒸烤一体机搭载温湿精控科技，让用户一键做出专业水准。为了解放用户双手，洗碗机独创液力悬浮喷淋系统，水流冲击和精准度大幅提升，确保餐具360°无死角清洁。而像这样的智慧场景，现场还有很多，比如湿热天气呵护用户安睡的智慧卧室、让全家接力洗澡也无压力的智慧浴室等等。

持续科技创新 打造引领行业的内生动力

事实上，海尔智家能满足差异化的用户需求、带来高品质、更智慧的衣食住娱体验的背后，离不开科技创新的加持。

围绕用户不断提升的需求，海尔智家在科技创新的赛道上持续领跑。凭借原创科技创新上的全力投入，让海尔智家在标准、专利、工业设计、国家认可4个方面实现了引领。截至目前，海尔智家在智慧家庭领域累计主导和参与国际标准97项；累计获得12项中国专利金奖，连续3届摘得中国优秀工业设计奖金奖。

除了满足高品质需求的原创科技，海尔智家的智慧科技也同样围绕用户需求不断迭代。比如其智慧家庭核心技术引擎“海尔智家大脑”拥有行业首创的家庭垂域模型HomeGPT，实现了更理解用户、理解生活的行业领先能力。而正是凭借着这样的引领成果，海尔智家目前已获全球智慧家庭发明专利榜十连冠。

之所以每一项引领成果都能不断推陈出新并满足用户对美好生活的需求，皆因海尔智家坚持高端品牌、场景品牌、生态品牌的三级品牌战略落地。在高端品牌方面，海尔智家已在全球构建7大高端品牌集群，其中高端品牌卡萨帝在国内实现连续8年高端引领；在场景品牌方面，三翼鸟已拥有行业领先的定制能力、交付能力和智慧能力；在生态品牌方面，衣联网、食联网等持续提升用户衣食住娱的生活体验，提供全生命周期、可持续迭代的家生活服务。

对于企业来说，最大的挑战在于更好的创造用户需求。站在2024年这个充满更多不确定性和挑战的市场上，企业只有坚定用户思维，坚持做好产品、提升服务，才能探索出一条引领行业的道路，而这也正是海尔智家持续创新的不竭动力。

(责编：董童、李源)

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