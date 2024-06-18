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国家发展改革委：今年迎峰度夏电力保供基础良好

2024年06月18日16:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月18日电（严赋憬、李昌瑞）国家发展改革委新闻发言人李超18日表示，截至目前，全国发电装机保持较快增长，统调电厂存煤1.98亿吨，水电来水蓄水形势好于去年同期，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好工作基础。

　　在国家发展改革委当天举行的新闻发布会上，李超介绍，据国家气候中心预计，今年迎峰度夏期间，全国大部分地区气温较常年同期偏高；特别是今年华东、南方地区入夏较早，部分地区可能发生强度较大的高温天气过程。“必须充分考虑极端天气事件影响和巨大的消暑降温用电需求，持续动态研判形势，做好充足的准备工作。”

　　李超表示，国家发展改革委将持续发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应：抓生产供应，加强燃料供应协调保障，重点抓好煤炭稳产稳供，抓紧补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节；抓顶峰能力，持续加强发电机组运行管理，推动水、核、风、光、火等各类电源多发满发和储能设施的科学充分调用；抓电力调配，开展跨省跨区余缺互济，必要时通过应急调度有效解决突出矛盾和问题；提升需求侧管理水平，坚持节能节电助力、需求响应优先、有序用电保底，更好保障民生和重点用电需求。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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