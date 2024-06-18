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第十五届夏季达沃斯论坛各项筹备工作基本就绪

2024年06月18日16:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月18日电（记者任军、蔡拥军）记者18日从在京召开的世界经济论坛第十五届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）会前新闻发布会上获悉，第十五届夏季达沃斯论坛各项筹备工作基本就绪，来自近80个国家和地区的约1600位公共与私营部门领军人物将于6月25日至27日在大连共同参会。

　　据介绍，在“未来增长的新前沿”的主题下，本届夏季达沃斯论坛将组织约200场会议，围绕“全球新经济”“中国和世界”“人工智能时代的企业家精神”“产业新前沿”“对人进行投资”“气候、自然与能源的相互联系”等六大方向进行探讨。

　　国家发展和改革委员会国际司司长潘江表示，本届夏季达沃斯论坛将通过促进沟通对话、团结合作力量、凝聚发展共识，共同探寻世界经济增长的新动能、新路径。期待论坛向国际社会展示中国经济社会的发展成就，展现中国高水平对外开放的积极姿态，与世界共享中国式现代化的机遇红利。

　　“大连将以开放包容提升论坛影响力，以经贸互动放大溢出效应，以科技赋能彰显时代特色，以节能降碳推进绿色转型，以文化为媒深化人文交流，以细致服务体现城市品质，全力以赴办好一届精彩纷呈的国际盛会。”大连市市长陈绍旺表示。

　　“中国作为全球第二大经济体，依然是全球经济增长的最大贡献国，并在科技创新、环境保护、社会治理等领域展现出强大的影响力。”世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示，欢迎更多来自各国的代表来到夏季达沃斯论坛，共同推动全球合作和创新。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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