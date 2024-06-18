端牢饭碗！全国“三夏”小麦机收任务基本完成
新华社北京6月18日电题：端牢饭碗！全国“三夏”小麦机收任务基本完成
新华社记者郁琼源、于文静
夏粮，全年粮食生产的第一季。全力以赴抓好夏收，对于端牢14亿多中国人的饭碗至关重要。
目前，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。
今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进。截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行。
麦收机具供给足。
各地共计投入联合收割机60多万台，随小麦梯次成熟，引导跨区作业机具自南向北有序转移。麦收高峰期有9天单日投入联合收割机在20万台以上、最多达25万台，小麦机收占比超过98%。
更多高效低损收获机具投入生产一线，基本做到成熟一片、收获一片。
麦收服务保障强。
各地共设立高速公路绿色通道2970多条、跨区作业接待服务站近3500个，有力保障了农机跨区通行顺畅。开通农机作业服务保障热线电话1340多个，帮助解决麦收困难问题。
气象部门定期分析天气形势，及时发布预报预警信息，为小麦机收和农机转场提供参考。
各地中石油、中石化加油站开设农机优先优惠加油通道5200多个，在机收高峰期间开展“送油到田”服务。
麦收收获进度快。
全国连续16天日机收面积维持在1000万亩以上，麦收速度持续高峰推进，机收进度同比常年快2至3天，黄淮海重点省份集中机收结束时间均比常年快5天左右。
在此期间，局部受降雨影响地区组织开展雨前抢收，做到适收快收，为后续抢抓有利墒情开展机播作业争取充足时间。
麦收机收损失低。
各地在抢抓机收进度的同时，广泛组织开展机收技能培训和减损比武，麦收期间派出农机化技术骨干加强田间巡回指导，切实提升机手作业水平。
麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平，优于2%的行业标准要求，有力保障了夏粮小麦收获。
眼下，正是“三夏”大忙时节，夏种夏管正抓紧进行。克服高温干旱影响、抢抓农时抓好夏播，各地正在行动，科学调度水利工程，精心做好抗旱保夏播，为秋粮丰收夯基础。
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