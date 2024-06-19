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5月以来，华北地区南部、黄淮地区和西北地区东部持续降雨偏少，河北、河南、山东、山西、安徽、江苏、陕西、甘肃等地出现旱情。当前正值“三夏”关键时期，随着夏收快速推进、夏播全面展开，土壤缺墒情况逐步显现，旱情发展较为迅速，农业灌溉用水需求明显增大。

近日，水利部召开抗旱保灌保供水有关情况新闻发布会，水利部副部长陈敏在会上表示，华北、黄淮地区耕地大多具备灌溉条件，当前蓄水情况总体较好，通过科学调度水工程，总体上能够保障夏播用水。

精准调度 全力抗旱保灌溉保供水保民生

“我们锚定‘确保城乡居民饮水安全，确保规模化养殖和大牲畜用水安全，全力保障灌区农作物时令灌溉用水’目标，精准范围、精准对象、精准时段、精准措施，全力支持受旱地区做好抗旱保灌溉保供水工作。”陈敏说。

陈敏介绍，旱区各级水利部门因地制宜、精准施策，调度各类水利工程设施投入抗旱，有序放水、引水、调水、提水，因地制宜采取应急调水、打井取水、拉水送水等措施增加抗旱水源，加强灌区运行调度和灌溉管理，全力抗旱保灌溉保供水保民生，最大限度减轻干旱影响和损失。

据预测，未来10天，受旱区将有降雨过程，对缓解旱情有利，但考虑到前期受旱范围广、土壤缺墒重、灌溉需水量大，部分地区旱情仍有可能持续。

对此，陈敏表示，水利部将精细实施流域骨干水工程抗旱调度，精准对接城乡供水和灌区灌溉需求，精确指导支持抗旱保灌溉保供水工作，同广大旱区群众一道，攻坚克难、共御旱魔，坚决打赢抗旱这场硬仗，全力保障供水安全和粮食安全。

精准灌溉 发挥大中型灌区抗旱主力军作用

当前，夏种已进入高峰期，玉米等作物处于播种、出苗期，正是需水的时候，还有一些待播耕地也需要好的墒情保障。

水利部农村水利水电司一级巡视员张敦强表示，针对近期华北、黄淮部分地区高温少雨天气，水利部指导各地按照“精准范围、精准对象、精准时段、精准措施”的要求，充分发挥大中型灌区抗旱主力军的作用，精细调度和优化配置水资源，切实做好作物灌溉和待播耕地的补墒，全力打好抗旱的硬仗。

一是加强蓄水引水。利用现有湖库塘堰河渠，加强黄淮流域灌溉水源的调度管理，能引尽引、能蓄尽蓄，努力保障抗旱用水需求。

二是精准滚动调度。逐一建立受旱地区大中型灌区电子台账，对旱情及灌溉进度进行滚动调度，摸清已播作物生育期灌溉需求和待播作物缺墒情况。

三是科学精准保灌。指导各地结合水文气象预报信息、土壤墒情、种植结构等滚动预测需水量，科学制定并动态优化灌溉方案，分类施策，因地制宜，做到应灌尽灌。

抓细抓实 切实保障农村群众饮水安全

近日，华北、黄淮地区受降雨偏少和高温影响，部分地区出现旱情。截至6月16日20时，旱情影响农村供水人口25854人，涉及山西、陕西、山东等省份的28个县，河北、河南受旱情影响的农村供水人口动态清零。

张敦强表示，水利部坚决贯彻党中央、国务院部署，抓细抓实抗旱保供水各项工作。一是加强调度协调。水利部每日会商，滚动预测预报并加强供水形势分析，动态掌握旱情导致的饮水困难人口保供情况。6月8日以来，各有关省份都明确了抗旱保供工作要求，印发了提示函、倡议书，山东累计投入抗旱资金9144万元，派出175个工作组，指导做好水源配置、引黄供水等工作。

二是多措并举保供。结合各地水源情况、工程情况、旱区人口分布等因素，因地制宜采取拉水送水、应急调水、分时供水、开辟水源工程、管网延伸等方式，解决农村群众的饮水困难，确保基本饮用水需要。

三是跟踪解决各渠道反映饮水问题。紧盯12314平台等各渠道举报的农村饮水困难，建立台账，逐个指导有关地方采取有力措施及时解决，保持问题动态清零。

张敦强介绍，水利部将重点关注难以通过工程措施解决饮水困难的地区和低收入、失能老人等特殊困难群体，建立台账，持续拉水送水，确保不落一户一人。（实习生梁凯策对此文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)

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