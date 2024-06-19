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深圳市人民政府与香港太古集团签署战略合作框架协议

2024年06月19日10:13 | 来源：深圳发布
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原标题：深圳市人民政府与香港太古集团签署战略合作框架协议

　　6月18日，深圳市人民政府与香港太古集团在深圳签署战略合作框架协议。签约前，市委副书记、市长覃伟中会见香港太古集团有限公司主席白德利一行。

　　覃伟中代表深圳市委、市政府对白德利一行表示欢迎。他说，当前，深圳正加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。香港太古集团是全球著名的多元化跨国企业，与深圳合作空间广阔，希望以此次签约为契机，共同抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，进一步拓展双方各领域务实合作，携手实现高水平互利共赢发展。

　　白德利表示，深圳经济活跃，市场潜力巨大，对深圳发展充满信心，未来将进一步加大在深投资布局力度，共同打造更多高水平品牌项目。

　　根据协议，双方将本着“政企互动、市场运作、互利共赢、协同发展”原则，围绕消费、会展、航空等领域开展合作。

　　深圳市副市长罗晃浩，市政府党组成员、市政府秘书长卢文鹏参加活动。

(责编：曹淼、李源)
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