新华社上海6月19日电（记者吴雨、桑彤）19日，国际货币基金组织上海区域中心正式启动。

记者从中国人民银行了解到，上海区域中心是国际货币基金组织在全球设立的区域中心之一，旨在加强国际货币基金组织与亚太地区经济体的交流与合作，就新兴市场和中等收入国家关注领域开展相关研究，为区域内经济体提供有针对性的能力建设支持，维护全球和区域金融稳定。

中国人民银行行长潘功胜表示，欢迎国际货币基金组织在上海设立区域中心，相信上海区域中心将深化国际货币基金组织与中国的合作，增强亚太区域国家间宏观经济政策交流和协调，推动维护全球和区域金融稳定。

对与中国人民银行合作建立上海区域中心，国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示欢迎。她说，该中心将进一步加强国际货币基金组织在充满活力的亚太地区的工作，有利于国际货币基金组织更深入地理解成员国的观点，并促进国际经济合作。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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