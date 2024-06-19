刘羽佳、桑彤

新华社上海6月19日电（记者刘羽佳、桑彤）今年是科创板设立五周年。证监会主席吴清在19日举行的2024陆家嘴论坛上宣布，证监会将发布深化科创板改革八条措施。

2024陆家嘴论坛现场。新华社记者 刘羽佳 摄

截至2024年5月31日，科创板上市公司已达572家，总市值5.17万亿元，IPO融资总金额9091亿元，汇聚了一批行业领军企业，“强磁场”效应持续放大，成为“硬科技”企业上市首选地。

吴清称，此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。

2024陆家嘴论坛上，吴清从提升多层次市场的服务覆盖面和精准度、壮大耐心资本、从制度机制以及理念上解决包容创新的问题等方面，对资本市场将如何积极主动拥抱新质生产力发展进行了阐述。

“发展新质生产力不仅包括培育壮大新兴产业、布局建设未来产业，也包括传统产业的改造提升。”在提升多层次市场的服务覆盖面和精准度方面，吴清表示，当务之急是深入研究相关企业的特点、发展规律及其在投融资、激励约束、公司治理等方面的需求，有针对性地丰富资本市场的工具、产品和服务。

在壮大耐心资本方面，吴清认为，科技创新是发展新质生产力的核心要素，科技创新企业通常具有高投入、长周期、经营不确定性大等特征，与坚持“长期主义”的耐心资本在本质上是高度契合的。

吴清表示，证监会将和有关方面一道，积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场，围绕创业投资、私募股权投资“募投管退”全链条优化支持政策，引导更好投早、投小、投硬科技，促进“科技-产业-金融”良性循环。

对于资本市场而言，高质量的上市公司是基石，也是服务新质生产力水平的重要体现。

谈到推动上市公司提升投资价值，吴清称，将进一步加大对科技创新企业的支持力度，鼓励加强产业链上下游的并购重组，支持相关上市公司吸收合并。在支付工具上，鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等多种方式，研究引入股份对价分期支付，为市场各方达成并购交易创造更好条件。

吴清表示，证监会正在会同相关部门进一步构建综合惩防体系，强化穿透式监管。在交易监管方面，证监会将强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，提升监管针对性和适应性。此外，证监会对于企业退市中涉及的违法违规问题将“一追到底”，从严惩处相关责任人员，决不允许“浑水摸鱼”“一退了之”。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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