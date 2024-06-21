原标题：中国光大银行深入开展2024年“普及金融知识万里行”和“普及金融知识 守住‘钱袋子’”金融教育活动-中国网海峡频道

“加强风险防范 暖心金融服务”。2024年6月，中国光大银行积极响应国家金融监督管理总局和中国银行业协会号召，在全国各地组织开展了“普及金融知识万里行”和“普及金融知识 守住‘钱袋子’”金融教育活动，全面提升消费者金融素养和风险防范意识，以坚实的文化力量推动金融业高质量发展。

紧扣活动主题 让金融知识零距离

光大银行以“普及金融知识，传递金融正能量”为目标，组织开展了“保护消费者基本权利”“加强老年客户关爱”“强化适当性教育”“揭示非法‘代理维权’风险”“迎奥运 阳光消保健康跑”五大主题活动，将金融知识带到消费者身边。

活动期间，该行合肥分行联合光大永明保险共同开展投资适当性主题教育活动，帮助消费者理解投资风险。南京、济南等分行开展线上风险提示，揭示非法“代理维权”危害。苏州、无锡、杭州等分行联合光大证券、光大永明保险共同举办“迎奥运 阳光消保健步跑”“阳光消保健步走”等活动，在户外活动期间向市民宣传消保知识。

聚焦重点人群 让阳光陪伴进万家

光大银行坚持以人民为中心的价值取向，持续加强对“老年人、青少年、新市民、农村金融消费者”等重点人群的关注度，做到特殊群体全覆盖，强化金融教育的针对性、普惠性、有效性。

活动期间，该行宁波、南昌、银川、青岛、昆明、沈阳等分行通过走进养老服务中心、老年大学、养老院、医院以及举办银发讲座等形式，为老年人送去慰问关怀，并向他们讲解防范金融诈骗、投资量力而行等实用知识。广州、重庆、大连、西安、武汉、海口、乌鲁木齐等分行纷纷走进当地幼儿园和中小学，为小朋友和青少年送去了一系列生动有趣的金融课程，帮助他们运用知识应对生活中潜在的金融风险。北京、长沙等分行邀请环卫工人、安保人员、施工企业员工等参加趣味活动，在活动中普及消费者八项基本权利和防范电信网络诈骗、保护个人信息等金融知识，帮助新市民更好融入城市生活。厦门分行携手厦门人民银行举办“金融惠民 幸福聚厦”主题活动，通过搭建金融知识主题舞台与凤林村村民进行丰富有趣的互动，普及金融政策和金融知识。

创新活动形式 让消费者看得懂、听得进、愿意学

为提升金融教育活动效果，光大银行积极创新活动形式，将人民群众喜闻乐见的文体活动、传统文化等融入到金融知识普及中，为金融消费者营造“学金融、懂金融、信金融、用金融”的良好氛围。

该行深圳分行组成“光之舟逐梦队”参加“2024年深圳湾社区第四届最美后海河趣味龙舟赛”，并在比赛现场设置金融消保知识宣传展位，向现场参赛者及社区居民普及金融知识。长春、太原等分行邀请客户体验制作非遗文化漆扇、包粽子、做艾叶香囊等活动，将金融教育和传统节日相结合。贵阳分行邀请30余户家庭参加“童城体验师”六一儿童节金融教育活动，通过设置“生存挑战”“防骗防拐”“神秘任务”等环节，向家长和小朋友们拆解“游戏皮肤骗局”“刷单返现骗局”等常见骗术。

情之所系，行之所至。光大银行始终把维护好、实现好、发展好金融消费者合法权益作为出发点和落脚点，深入践行金融普惠和金融为民的理念。未来，将继续履行金融教育主体责任，普及金融知识，传递金融正能量，让广大消费者“知金融理，做明白人”，为营造和谐健康的金融消费环境贡献光大力量。

(责编：董童、李源)

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