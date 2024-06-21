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隆基绿能创造商业化尺寸叠层太阳能电池效率世界纪录

2024年06月21日11:27 | 来源：科技日报
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原标题：30.1%！隆基绿能创造商业化尺寸叠层太阳能电池效率世界纪录

当地时间6月19日，在德国慕尼黑举行的Intersolar Europe 2024展会上，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称隆基绿能）发布了晶硅—钙钛矿叠层太阳能电池领域的最新研发进展。经太阳电池领域认证机构德国弗劳恩霍夫太阳电池研究所（Fraunhofer ISE）第三方独立认证，隆基绿能叠层团队研制的商业化M6尺寸晶硅—钙钛矿叠层电池实现30.1%的光电转换效率，较该技术路线此前28.6%的电池效率纪录，大幅提升1.5个百分点。

据介绍，隆基绿能研发团队从2023年10月开始面向商业化应用开展叠层电池量产技术研究，先后攻克空气中大面积钙钛矿薄膜制备和超低温金属化两大关键难题，结合原型器件研究工艺经验，首次在商业尺寸晶硅—钙钛矿叠层电池器件上实现30%以上的光电转换效率。这一太阳能商业电池效率纪录，大大提振了全球光伏业界对晶硅—钙钛矿叠层电池技术的信心和期待。

晶硅—钙钛矿叠层太阳电池理论极限效率高达43%，被认为是单结晶硅背接触电池（BC）之后的下一代超高效太阳电池，也是全球光伏业界竞相研究的新兴光伏技术。隆基绿能在原型器件及晶圆级叠层电池方面的突破，向叠层电池产业化迈出重要的一步。

据悉，隆基绿能是目前晶硅单结电池（27.3%）、晶硅—钙钛矿叠层电池（34.6%）两大赛道电池效率世界纪录的“双料冠军”。近五年以来，企业累计研发投入超过235亿元。多年来，隆基绿能通过长期高强度研发投入和科研平台建设，以先进技术的产业化推动整个光伏行业降本增效，聚焦有产业化竞争潜力的技术方向，持续推动高效电池及组件的量产迭代及商业化，形成了“量产一代、开发一代、研究一代、探索一代”的高效研发体系和技术储备。（科技日报记者 李禾）

(责编：董童、李源)
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