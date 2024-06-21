人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行任德奇：“四个加强”持续发力普惠金融

2024年06月21日13:25 | 来源：中国网财经
小字号

原标题：交通银行董事长任德奇：加强线上线下融合 提高融资便捷性

　　2024陆家嘴论坛于6月19日至20日召开。交通银行董事长任德奇在论坛上表示，建设高质量的普惠金融体系，为实体经济提供高质量的金融服务，是金融的天职。扎实做好“普惠金融”这篇大文章，也是中央金融工作会议决策部署“五篇大文章”的重要内容之一。任德奇指出，要通过“四个加强”持续发力，久久为功。

　　第一，加强数据赋能，提高融资可得性。做好普惠金融，数字化是关键。任德奇表示，在过去的金融模式下，看的是抵押担保，往往普惠客户缺乏合格的抵押品，要突破这个难题，重点是整合内外部信息，对客户的经营行为、信用数据为基础进行精准画像，主动授信。

　　第二，加强线上线下融合，提高融资便捷性。通过加强动态人脸识别，远程音视频技术，同一些政府产权确权机构的直联，不动产登记机构、知识产权机构的确权等直接联系，强化线上服务功能，同时把少量必须线下业务一体化整合流程，创新服务模式，提升效能。

　　第三，加强产品供给，提高居民收入，满足群众多样化的经营需求。持续加大低起点、中低风险、形态简单的理财产品包括基金、小额保险等普惠性的财务管理产品的跟进，多渠道增加居民财产性收入。

　　第四，加强对重点领域小微企业的服务，围绕发展新质生产力要求，聚焦金融支持科技创新、“专精特新”等重点领域，打造出了科创服务品牌。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《公平竞争审查条例》发布 8月1日正式施行
　　人民网北京6月21日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家市场监督管理总局介绍《公平竞争审查条例》有关情况。国家市场监督管理总局反垄断总监许新建表示，《公平竞争审查条例》（以下简称《条例》）已正式发布，并将于今年8月1日起施行。…
中国质量万里行·青海质量行活动举办
　　人民网北京6月21日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会了解到，日前，第二届中国质量万里行·青海质量行活动在青海举行。 青海省市场监督管理局党组书记、局长刘兴民表示，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部