原标题：交通银行董事长任德奇：加强线上线下融合 提高融资便捷性

2024陆家嘴论坛于6月19日至20日召开。交通银行董事长任德奇在论坛上表示，建设高质量的普惠金融体系，为实体经济提供高质量的金融服务，是金融的天职。扎实做好“普惠金融”这篇大文章，也是中央金融工作会议决策部署“五篇大文章”的重要内容之一。任德奇指出，要通过“四个加强”持续发力，久久为功。

第一，加强数据赋能，提高融资可得性。做好普惠金融，数字化是关键。任德奇表示，在过去的金融模式下，看的是抵押担保，往往普惠客户缺乏合格的抵押品，要突破这个难题，重点是整合内外部信息，对客户的经营行为、信用数据为基础进行精准画像，主动授信。

第二，加强线上线下融合，提高融资便捷性。通过加强动态人脸识别，远程音视频技术，同一些政府产权确权机构的直联，不动产登记机构、知识产权机构的确权等直接联系，强化线上服务功能，同时把少量必须线下业务一体化整合流程，创新服务模式，提升效能。

第三，加强产品供给，提高居民收入，满足群众多样化的经营需求。持续加大低起点、中低风险、形态简单的理财产品包括基金、小额保险等普惠性的财务管理产品的跟进，多渠道增加居民财产性收入。

第四，加强对重点领域小微企业的服务，围绕发展新质生产力要求，聚焦金融支持科技创新、“专精特新”等重点领域，打造出了科创服务品牌。

(责编：曹淼、李源)

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