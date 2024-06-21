原标题：深化全球布局，北京国际人力与华为及德科集团签订全球合作战略协议

近日，华为于深圳坂田华为基地举办主题为“Celebrating 20 Years, Uniting Globally: Forging the Future Together”的全球合作协议签约仪式。此次签约仪式标志着北京国际人力资本集团旗下外企德科与华为及全球领先的人力资源服务提供商德科集团正式达成全球合作战略协议，共同开启全球合作新篇章。

签约仪式上，华为董事、全球采购认证管理部总裁彭博，德科集团全球CEO Denis Machuel，以及北京国际人力资本集团董事、总经理郝杰分别代表各自公司发表了致辞。彭博对德科集团与外企德科过去在人力资源领域的卓越贡献表示高度赞赏，并对未来三方合作的广阔前景充满期待。

Denis Machuel分享了全球人力资源行业的最新洞察，并表示将与华为共同开启新的合作纪元。郝杰则代表北京国际人力及外企德科表示，将深化与华为、德科集团的合作，共同在人力资源服务领域培育新增长点，推动行业创新与发展。

华为人力外包专家团主任王萍详细介绍了与德科集团及外企德科的合作情况，并展示了未来合作的具体方案。华为公司综合采购副总裁吴学农、德科集团全球区域总裁Ian Lee也分别就未来合作发表了展望和寄语，表达了共同推动数字化转型、实现互利共赢的坚定决心。

在彭博、Denis Machuel与郝杰的共同见证下，华为、德科集团及外企德科正式签署了全球合作协议。此次合作将依托华为在信息与通信技术领域的深厚积累与创新能力，结合德科集团的全球人力资源服务网络以及外企德科在中国市场的深厚根基，共同探索数字化转型背景下的新机遇，推动行业向更加绿色、包容的方向发展。

此次全球合作协议的签署，不仅为华为、德科集团及外企德科带来了新的发展机遇，也为全球人力资源服务行业注入了新的活力。未来，三方将携手共进，共创美好未来，为全球客户提供更加便捷、优质的人力资源服务。

(责编：曹淼、李源)

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