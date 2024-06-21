新华社北京6月21日电 题：商务部：中欧贸易摩擦责任完全在于欧方

新华社记者唐诗凝、谢希瑶

针对中欧当前出现的贸易摩擦局面，商务部新闻发言人21日表示，欧方不断升级贸易摩擦，并可能引发“贸易战”，责任完全在于欧方。中方希望欧方落实好双方领导人达成的共识，按照世贸组织规则，通过对话协商妥处分歧，回到中欧正确相处之道，避免贸易摩擦升级失控。

有记者问，近期有媒体报道称，中方宣布对欧盟产猪肉等发起反倾销调查，是对欧盟对华电动汽车反补贴调查初裁披露的反制，欧方各界担心贸易摩擦升级，或引发“贸易战”。请问对此有何评论？

这位发言人表示中方注意到有关报道，并强调对于中欧当前出现的贸易摩擦局面，中方是不愿看到的。中方始终秉持双方领导人共识精神，在双边会见、世贸组织第13届部长级会议（MC13）等多双边场合，通过会见、会谈、通话、信函等各种方式，不断向欧盟机构及成员国阐明中方立场，展示开放合作态度，明确要求通过对话协商妥善解决问题。中方始终遵循世贸组织规则，审慎克制使用贸易救济措施。

“令人遗憾的是，欧方不断挑起贸易争端。”这位发言人说，仅2024年以来，欧方就密集出台了31项对华贸易投资限制措施，其中贸易救济措施25项，还对华发起了外国补贴条例（FSR）调查、国际采购工具（IPI）调查，严重干扰中欧经贸合作。欧方不断升级贸易摩擦，并可能引发“贸易战”，责任完全在于欧方，至少欧方有“三个没有”做到。

一是领导人共识没有得到落实。中欧双方领导人在深化合作、妥处分歧方面一直有着广泛共识。习近平主席多次强调，中欧应该加强战略性沟通，以建设性对话增进理解、妥处分歧。欧方领导人也多次表示高度认同，希望与中方加强交往对话，开展更多互利合作。此次欧方反补贴调查中，欧方无视双方领导人达成的重要共识，罔顾客观事实，不顾中方多次严正交涉，预设调查结果，裁出不当税率，损害双方企业利益，破坏中欧经贸合作大局，影响全球应对气候变化合作。

二是世贸组织规则没有得到遵守。从目前各方反馈的情况来看，欧委会在没有产业申请的情况下，以保护本土产业为由，自主发起对中国的电动汽车反补贴调查，证据充分性和调查正当性不足；调查过程中，预设调查结果，不当使用反补贴调查工具，未按规则和既往实践抽取样本；调查结果出台前的预披露显示，欧委会完全无视中国企业配合调查所提供信息，人为捏造和夸大所谓的“补贴”项目，违规裁定高额税率。上述做法严重违背世贸组织开放、公平、非歧视原则和多边合作精神。

三是企业合法权益没有得到保护。此次欧方反补贴调查中，对中国企业进行恐吓、胁迫施压，以认定惩罚性高额税率相威胁，要求提供过于宽泛的信息，很多涉及商业敏感信息和企业核心秘密，窥探中国企业商业秘密和知识产权。欧方暗箱操作，隐匿欧盟生产企业信息，不及时、不完整披露盟内产业受损评估，挤压中国企业问卷填答时间，侵蚀中国企业的知情权和抗辩权。欧方不公正地预设结果，以目标导向选取抽样企业，排除出口量最大的企业，扭曲调查结果，无视企业提交的抗辩意见和证据材料，损害中国企业的正当经营权和公平竞争权。

“欧方的做法是典型的保护主义，中方维护自身正当合法利益的决心坚定不移。中方希望欧方能够言行一致、相向而行，落实好双方领导人达成的共识，照顾双方合理关切，按照世贸组织规则，通过对话协商妥处分歧，回到中欧正确相处之道，避免贸易摩擦升级失控，共同推动中欧经贸合作行稳致远。”这位发言人说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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