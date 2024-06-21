人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月20日凌晨，桂江干流上游桂林江段发生有实测资料以来最大洪水，造成城区沿江部分地区受淹。当前洪峰已通过桂林江段，20日18时，桂林水文站水位146.14米，超警0.14米，较洪峰水位已降低2.74米，城区积水有序消落排出。

6月11日以来，桂江流域出现两次持续性强降雨过程，累计面雨量301毫米，累计最大点雨量广西桂林过江铺999毫米。受其影响，桂江干流上游桂林江段及支流灵渠、大溶江、桃花江发生有实测资料以来最大洪水，桂江干流全线超警。其中，桂林江段三天内两次发生超保证水位洪水，洪峰呈现前低后高的“双峰型”，18日5时10分，桂林水文站第一次洪峰水位147.55米，高于保证水位0.55米；20日0时55分，第二次洪峰水位148.88米，高于保证水位1.88米，流量6380立方米每秒，水位和流量均列1958年有实测资料以来第1位。

水利部密切监视天气过程，及时启动洪水防御Ⅳ级应急响应并于19日升级为Ⅲ级，高频次滚动开展桂江洪水演进及水库调度分析，督促指导地方精细调度水工程，全力应对洪水。截至6月20日18时，桂江全线仍维持超警态势，干流及支流南溪河、榕津河仍超警0.09～3.81米，预报桂江将于22日下午全线退至警戒水位以下。当前，桂林江段正逐步退水，预报20日20时左右可降至警戒水位以下，城区低洼地带积水正抓紧抽排，下午市区交通已恢复正常。

据悉，水利部目前维持对广西的洪水防御Ⅲ级应急响应，将持续监视桂江洪水演进，指导地方做好防御工作。

(责编：杨曦、吕骞)

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