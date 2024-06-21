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内蒙古文得根水利枢纽机组正式并网发电

2024年06月21日20:57 | 来源：新华网
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　　新华社呼和浩特6月21日电（记者恩浩）21日，位于内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗的引绰济辽工程文得根水利枢纽机组正式并网投产发电，标志着内蒙古迄今为止投资规模最大的水利工程建设取得重大进展。

　　据了解，引绰济辽工程是国务院确定的“十三五”期间实施的172项节水供水重大水利工程之一，属国家水网骨干工程。文得根水利枢纽作为引绰济辽工程的水源工程，共安装3台1.14万千瓦和1台0.18万千瓦的水轮发电机组，总装机容量3.6万千瓦，年均发电量8315万千瓦时。

　　“实施引绰济辽工程，通过文得根水库调节绰尔河来水，可改善绰尔河下游农业灌溉条件，向输水沿线城市及工业园区供水，可缓解通辽市地下水超采状况，对促进蒙东地区经济社会可持续发展和生态环境修复、筑牢我国北方重要生态安全屏障等具有十分重大的意义。”内蒙古水利厅副厅长高明堂说。

　　据测算，文得根水电站全面发电后，可满足2万多个年均用电量4000千瓦时的家庭正常用电需求，每年可节约标准煤2.6万吨，减排二氧化碳约6.76万吨。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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