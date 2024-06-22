前5月对外非金融类直接投资同比增16.3%
2024年06月22日05:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月21日电 （记者王俊岭）记者21日从商务部获悉，今年前5个月，中国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%。其中，中国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。
据悉，今年1至5月，中国对外承包工程完成营业额587.9亿美元，同比增长8.8%；新签合同额873亿美元，同比增长21.7%。其中，中国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额480.1亿美元，同比增长9.5%；新签合同额697.1亿美元，同比增长20.2%。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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