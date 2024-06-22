天津海关：

我公司是一家进口机电设备销售企业，最近想进口几台叉车。我们想了解一下，进口叉车产品在通关过程中需要注意哪些内容呢？

天津读者 王先生

王先生：

叉车既是一种机电设备，又是特种设备的一个品种。根据《特种设备目录》，叉车对应产品种类为“场（厂）内专用机动车辆”，所属类别为“机动工业车辆”。

根据《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81—2022，以下简称《场车规程》）的定义，叉车，指可由司机直接操纵（含遥控），通过门架和货叉将载荷提升到一定高度进行作业的自行式车辆，包括平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛式叉车。根据《中华人民共和国进出口商品检验法》（以下简称《商检法》）及其实施条例要求，进口叉车属于列入实施检验的进出口商品目录的产品，海关依法对其实施检验监管。具体为您解释如下：

■ 进口叉车有哪些法规政策要求

目前，海关主要依据《商检法》及其实施条例、《特种设备安全法》《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（市场监管总局公告2021年第41号，以下简称41号公告）、《场车规程》等法规政策的要求，对进口叉车实施检验监管。

对于进口叉车，企业需要注意以下几方面的内容：

（一）进口叉车属于机电类特种设备，需根据41号公告要求，在投入使用前应通过型式试验。因此，叉车进口企业应向海关提供有效的机电类特种设备型式试验证明（含型式试验合格证、型式试验证书、指定机构型式试验受理证明等）；

（二）根据《特种设备安全法》要求，进口叉车的安装及使用维护保养说明、产品铭牌、安全警示标志及其说明应当采用中文；

（三）根据《场车规程》及相关标准规范要求，进口叉车不应有明显的机械、电气安全缺陷，且起动运转不应存在异常；

（四）进口叉车中，涉及其他安全准入要求的零部件、附件，应取得相应安全准入资质。例如：配用的燃气钢瓶，应符合《场车规程》相关要求；附带的列入强制性产品认证范围的灭火器，应取得认证；

（五）对安全、卫生、环保项目有特殊规定的进口叉车，其对应项目应符合相关规定。例如：防爆叉车是否有相应标志、装用内燃机的叉车污染物排放是否达标等。

■ 进口叉车的通关流程主要有哪些？

产品进口时，进口企业或其委托申报单位需通过“中国国际贸易单一窗口系统”向海关申报。其中，型式试验证明需实施联网核查。海关受理申报后，现场海关将依照我国技术规范的强制性要求，对进口叉车实施到货检验。

进口叉车经检验合格的，海关准予进口企业销售或使用，并依进口企业申请，出具《入境货物检验检疫证明》；检验不合格的，海关将依据《商检法》实施条例，对涉及人身财产安全、健康、环境保护项目不合格的，责令当事人销毁或办理退运手续。其他项目不合格的，可在海关监督下进行技术处理，经重新检验合格的，方可销售或使用。

■ 旧叉车是否允许进口，需要注意哪些内容？

根据《质检总局关于调整进口旧机电产品检验监管的公告》（质检总局公告2014年第145号）要求，旧叉车属于列入《实施检验监管的进口旧机电产品目录》的产品，且未被列入国家规定禁止进口的旧机电产品范围，但属于涉及人身健康、安全、卫生、环境保护的旧机电产品，需实施装运前检验。因此，进口企业需在产品启运前，按《进口旧机电产品装运前检验监督管理实施细则》（海关总署公告2020年第127号）要求，在境外装货地或发货地实施装运前检验，取得装运前检验证书并在进口申报时实施联网核查。

（天津海关所属东丽海关查检二科二级主办黄文玮，商品检验处商品检验一科科长、一级主任科员黄鹏）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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