本报北京6月21日电 （记者赵展慧）记者21日从国家开发银行获悉：今年1—5月，国开行发放绿色贷款超过2000亿元，贷款增速高于全行各项贷款增速。

国开行发挥中长期投融资优势，不断丰富绿色金融产品和服务，积极助力化石能源消费减量替代、非化石能源消费提升以及钢铁、石化化工、交通运输等行业节能降碳，支持节能降碳改造和用能设备更新，促进清洁低碳能源体系建设和绿色技术推广应用。同时，通过运用碳减排支持工具，将碳减排效应纳入评审环节，已累计发放碳减排贷款超过1100亿元。

《 人民日报 》（ 2024年06月22日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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