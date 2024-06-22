近期，我国北方地区出现持续高温和干旱。正值“三夏”关键期，旱情对农业生产带来不利影响。记者在河南、河北、山东等产粮大省一线看到，水利、应急、农业农村等部门应急联动，正采取多种措施，统筹水资源调度管理，全力做好抗旱保夏播工作。

“我们灌溉首选黄河水，对庄稼好，成本也低，黄河水少的时候用井水。目前井里的水位虽然下降了，但是抽水没问题”。山东省菏泽市郓城县玉皇庙镇西陈庄村种粮户曾珂说，他流转了900多亩地，由于天气干旱，地里的玉米种一部分浇一部分，目前还有约100亩地没种完，现在就盼着下雨。

水是农业的命脉。为保障引黄灌区用水需求，近期黄河水利委员会调度小浪底水库加大下泄流量。记者在菏泽市郓城县苏阁险工10号坝上看到，黄河水量充沛，水利设施正常运转。

“郓城辖区内有2座引黄闸，苏阁引黄闸以当前最大能力进行引水，引黄流量达20立方米每秒，正在改建的杨集引黄闸架设6台水泵，正开足马力引水，黄河水灌溉面积约148万亩，可覆盖本县六成农田。”郓城黄河河务局副局长罗永平说。

“突、突、突……”在河南驻马店市南部的确山县，田地旁的道路一侧，抽水机马达轰鸣，将附近河流和水库的水抽入沟渠。

“前段时间刚把玉米种子播下，往年玉米苗能长到小腿这儿，如今只是刚出苗。”确山县任店镇王班庄村种粮大户李毛孩说。

4月中旬至6月中旬，确山县连续约两个月无有效降雨，全县各地出现不同程度旱情。当地政府紧急下拨资金购买水泵等设备，将薄山水库的水抽调到干渠、支渠等，方便群众浇灌。

记者走访多地了解到，总体来看，丘陵山区地带受自然条件与灌溉条件等限制，农业生产受旱情影响较为严重；平原地区高标准农田通过使用先进灌溉设施等，能有效降低旱情对农业生产的影响。

走进驻马店市西平县老王坡高标准农田示范区，平整的农田集中连片，大型平移式喷灌机在已经出苗的玉米地里缓缓移动，长达数百米的钢架如同展开的喷灌“双翼”，大量喷头将细密的水花均匀地洒在田间。

“地里的喷灌机利用手机App即可操作，可以根据需要调整水流量大小、行走速度、喷头高度和角度等，想让地里下小雨、下中雨、下大雨都行。”西平县人和乡种粮大户丁军华说，他目前流转约6800亩土地，前段时间播下的玉米都顺利出苗。

西平县农业农村局高级农艺师丁群生说，虽然干旱天气给农业生产造成一定不利影响，但依托高标准农田内的完善配套设施和智能灌溉设备，影响总体可控。

据气象部门预测，未来一段时间，山东、河南多地将有降雨过程，对缓解旱情有利。而在河北，预计高温天气还会持续一段时间。目前，河北省多地农业部门已派出农技专家，深入田间地头，指导农户抢时抢墒播种，并会同水利部门做好应急引水、调水等工作，保障抗旱水源，提高出苗质量。

（新华社北京6月21日电 记者朱舜、王阳、马意翀、赵鸿宇、杨文）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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