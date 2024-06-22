人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

北方产粮大省全力抗旱保夏播

2024年06月22日06:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　近期，我国北方地区出现持续高温和干旱。正值“三夏”关键期，旱情对农业生产带来不利影响。记者在河南、河北、山东等产粮大省一线看到，水利、应急、农业农村等部门应急联动，正采取多种措施，统筹水资源调度管理，全力做好抗旱保夏播工作。

　　“我们灌溉首选黄河水，对庄稼好，成本也低，黄河水少的时候用井水。目前井里的水位虽然下降了，但是抽水没问题”。山东省菏泽市郓城县玉皇庙镇西陈庄村种粮户曾珂说，他流转了900多亩地，由于天气干旱，地里的玉米种一部分浇一部分，目前还有约100亩地没种完，现在就盼着下雨。

　　水是农业的命脉。为保障引黄灌区用水需求，近期黄河水利委员会调度小浪底水库加大下泄流量。记者在菏泽市郓城县苏阁险工10号坝上看到，黄河水量充沛，水利设施正常运转。

　　“郓城辖区内有2座引黄闸，苏阁引黄闸以当前最大能力进行引水，引黄流量达20立方米每秒，正在改建的杨集引黄闸架设6台水泵，正开足马力引水，黄河水灌溉面积约148万亩，可覆盖本县六成农田。”郓城黄河河务局副局长罗永平说。

　　“突、突、突……”在河南驻马店市南部的确山县，田地旁的道路一侧，抽水机马达轰鸣，将附近河流和水库的水抽入沟渠。

　　“前段时间刚把玉米种子播下，往年玉米苗能长到小腿这儿，如今只是刚出苗。”确山县任店镇王班庄村种粮大户李毛孩说。

　　4月中旬至6月中旬，确山县连续约两个月无有效降雨，全县各地出现不同程度旱情。当地政府紧急下拨资金购买水泵等设备，将薄山水库的水抽调到干渠、支渠等，方便群众浇灌。

　　记者走访多地了解到，总体来看，丘陵山区地带受自然条件与灌溉条件等限制，农业生产受旱情影响较为严重；平原地区高标准农田通过使用先进灌溉设施等，能有效降低旱情对农业生产的影响。

　　走进驻马店市西平县老王坡高标准农田示范区，平整的农田集中连片，大型平移式喷灌机在已经出苗的玉米地里缓缓移动，长达数百米的钢架如同展开的喷灌“双翼”，大量喷头将细密的水花均匀地洒在田间。

　　“地里的喷灌机利用手机App即可操作，可以根据需要调整水流量大小、行走速度、喷头高度和角度等，想让地里下小雨、下中雨、下大雨都行。”西平县人和乡种粮大户丁军华说，他目前流转约6800亩土地，前段时间播下的玉米都顺利出苗。

　　西平县农业农村局高级农艺师丁群生说，虽然干旱天气给农业生产造成一定不利影响，但依托高标准农田内的完善配套设施和智能灌溉设备，影响总体可控。

　　据气象部门预测，未来一段时间，山东、河南多地将有降雨过程，对缓解旱情有利。而在河北，预计高温天气还会持续一段时间。目前，河北省多地农业部门已派出农技专家，深入田间地头，指导农户抢时抢墒播种，并会同水利部门做好应急引水、调水等工作，保障抗旱水源，提高出苗质量。

　　（新华社北京6月21日电  记者朱舜、王阳、马意翀、赵鸿宇、杨文）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门联合开展高速公路服务区“节水驿站”试点建设
　　人民网北京6月21日电 （欧阳易佳）近日，水利部联合交通运输部印发《关于开展高速公路服务区“节水驿站”建设试点工作的通知》（以下简称《通知》），合力打造一批国家级高速公路服务区“节水驿站”。 《通知》明确各省区共选取不多于310个代表性强、基础条件好的高速公路服务区申报试点建设，将其建设成为节水器具普及、用水管理精细、节水氛围浓厚的节水宣传窗口阵地，形成可复制推广的高速公路服务区节水建设和管理模式。…
《公平竞争审查条例》发布 8月1日正式施行
　　人民网北京6月21日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，国家市场监督管理总局介绍《公平竞争审查条例》有关情况。国家市场监督管理总局反垄断总监许新建表示，《公平竞争审查条例》（以下简称《条例》）已正式发布，并将于今年8月1日起施行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部