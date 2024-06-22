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严禁电子秤作弊 市场监管总局拟出台新规

2024年06月22日08:38 | 来源：新华网
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原标题：严禁电子秤作弊 市场监管总局拟出台新规

坚决遏制“缺斤短两”，市场监管总局20日发布《关于严禁实施电子计价秤计量作弊的公告（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，为期一个月。

征求意见稿对电子秤生产、销售、维修、使用、管理等有关事项进行了规范，明确了各环节禁止事项，强化了各方责任和管理要求。

对于生产方，严禁生产未经型式批准的电子秤产品，严禁擅自改变批准型式、为非法改装“留后门”；对于销售方，严禁销售无厂名、无厂址、无规格型号、无型式批准标志和编号、无合格标志、无完好铅封等信息的电子秤，严禁销售具有作弊特征的电子秤；对于维修方，严禁违法违规修理、改装电子秤或为改装提供技术服务；对于使用方，严禁使用未经过检定、检定不合格、超过检定周期、无检定合格标志以及具有“作弊”功能的电子秤，严禁利用电子秤实施计量作弊、欺骗消费者；对于管理方，严禁集贸市场主办者不履行计量管理责任，包括不制定计量管理制度、不设置公平秤、不对使用的属于强制检定的电子秤登记造册等。（记者赵文君）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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