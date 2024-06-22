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江西迎来短暂降水间歇期 一体化推进防汛救灾

2024年06月22日08:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：江西迎来短暂降水间歇期 一体化推进防汛救灾

21日，记者从江西省气象局获悉，6月9日至19日江西出现降水集中期，20日起梅雨锋雨带北抬至长江中下游，该省迎来短暂降水间歇期。

据江西省防指消息，截至21日16时统计，19日开始的洪涝灾害造成该省4个设区市7个县(市、区)4.4万人受灾，紧急避险转移3357人，紧急转移安置190人，农作物受灾面积2.8千公顷(4.2万亩)、绝收面积46公顷(690亩)，一般损坏房屋12户21间，直接经济损失3785.5万元，灾情还在进一步统计核查中。

雨水情方面，6月20日16时至6月21日16时，江西全省平均降雨量为0.1毫米。6月21日16时，该省各河道站均在警戒水位以下。鄱阳湖星子站水位17.17米，比昨日上涨0.33米，较常年同期偏高0.57米。省调度大中型水库中，洪门水库、江口水库、峡江水库水位超汛限，其余均在汛限以下。

截至6月21日16时，国家防总、长江防总对江西维持防汛四级应急响应。江西省防指、省应急管理厅、省水利厅、省农业农村厅、省交通厅、省气象局、省水文监测中心维持四级应急响应，各设区市及相关县(市、区、功能区)已全部结束应急响应。

21日，江西省防灾减灾救灾委员会召开防汛会商会，针对近期降雨过程，进一步会商研判防汛形势，部署防范应对工作。其中提出要一体化推进防汛救灾，要求各地根据灾情报送情况，及时派出工作组开展查灾核灾，调拨救灾救助物资和资金。做好农业设施、水毁工程、被淹农房等抢修工作，开展灾后防疫消杀等。

气象部门预计，22日梅雨锋雨带将再度南压至江西，受其影响，22日至25日江西又将迎来一次降水过程，赣北部分地区有暴雨，并伴有强雷电、短时强降水等强对流天气。26日开始副高又将西伸北抬，主雨带移出江西。

据了解，此次降水过程主要影响赣北地区，具有累计雨量大、对流性强等特点，易引发城市内涝、洪水、地质灾害等次生灾害，尤其对涉水和雨污分流等在建工程有影响，需加强防范。同时注意防范强降雨、雷电天气对旅游交通等活动的不利影响。（朱莹）

(责编：杨虞波罗、杨迪)
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