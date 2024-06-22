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汇丰花旗研报：星图618数据统计存在漏洞，中国消费增长明显

2024年06月22日08:43 | 来源：中国网财经
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原标题：汇丰花旗研报：星图618数据统计存在漏洞，中国消费增长明显

6月19日以来，华尔街投行汇丰、花旗、高盛等相继发布618电商大促研报，认为今年618电商消费增长明显，数据机构星图发布的618成交下降数据统计方式存在明显漏洞。

此前，星图数据发布2024年618全网销售战报，显示今年618全网销售总额为7428亿元(5月20日到6月18日)，而去年为7987亿元，同比下降7%，引发广泛关注。

根据商务部最新信息，5月全国网上实物商品网上零售额4.83万亿元，增长11.5%，全网电商销售保持双位数增长，而且增速较1—4月加快0.4个百分点，其中5月20日618大促活动第一波周期的带动作用明显。

根据彭博分析师发布的中国618电商大促研究，包括淘宝天猫、京东、抖音、拼多多、快手在内，中国5家电商平台在今年618的整体增速预计约10%，其中淘宝天猫在今年618周期的成交额(GMV)增长将超10%，均与星图数据差距巨大。

对此，汇丰在最新研报中分析认为，星图数据出现下降主要是统计周期和爬虫技术误差过大导致的，“我们认为这主要是两个原因，1)各个平台售卖时间的调整；2)在阿里等平台改变大促玩法和app功能后，星图这类用爬虫数据判断趋势的老做法，在数据收集和准确性上很差”。

对于星图数据，花旗全球市场研究部也同时发布了专题报告，明确提出“我们对数据收集方法和估算的有效性提出疑问，因为星图提到的参考周期在不同平台之间存在差异”。

花旗引用数据指出，在天猫618活动中，有365个品牌实现了超过1亿元人民币的销售额，超过3万6千个品牌实现了销售额翻番，淘宝百亿补贴GMV同比增长550%。

这些数据均体现了线上消费的结构性增长机会。花旗认为，考虑到今年618很多电商平台的售卖周期已经延长到6月20日，建议市场等待更完整的数据之后再做判断。

对于今年618的电商数据，高盛也直接进行了测算，其发表研究报告指出，5月份中国线上零售GMV增长达13%，而整个618期间淘宝天猫总GMV增幅约为双位数，京东净GMV预期在5月21日至6月18日期间按年增长个位数百分比。

高盛认为，虽然今年5月份中国线上零售增长迅猛，但主要是受到618活动提前开始及预售期取消所推动，所以6月份线上增速可能下降，但是按商品成交总额(GMV)计算，整个618周期仍然可以实现中高个位数或低双位数增幅。

(责编：崔元苑、李源)
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