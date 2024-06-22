原标题：改革新政发布后 中国科创50指数连日上涨

中国A股21日走势偏弱，但科创50指数飘红收官，该指数在科创板改革新政发布后已实现“两连涨”。

截至当天收盘，上证指数报2998点，跌幅为0.24%；深证成指报9064点，跌幅为0.04%；创业板指报1755点，跌0.39%；科创50指数报758点，涨幅为0.43%。

国金证券分析师舒思勤表示，科创板相关指数近日的上涨主要与政策利好有关，中国证监会19日发布的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(下称《措施》)增强了科创板的上市包容性，提升了科创板的投资吸引力，科创板有望迎来更多增量资金。

具体而言，《措施》的主要内容包括：支持优质未盈利科技型企业在科创板上市；提高有长期持股意愿的网下投资者配售比例；提高股权激励精准性，与投资者更好实现利益绑定等。

当天，沪指失守3000点关口。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，本周A股震荡调整，沪指跌破3000点，部分投资者认为5月份的相关金融数据低于预期，对投资信心有所影响。从政策面来看，近期中国官方出台了一系列稳增长政策，资本市场改革也在不断推进。当前市场下跌存在一定非理性因素，投资者应坚定信心，等待市场回归理性。

就具体板块而言，当天A股多数板块下跌。据金融数据服务商东方财富的统计，教育、电子化学品板块分别下跌3.09%和1.33%，跌幅较大；亦有部分板块逆势上涨，工程咨询服务、水泥建材板块分别上涨3.71%和2.61%，涨幅居前。（记者 陈康亮）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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