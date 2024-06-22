原标题：前5月成都外贸进出口总值增长7.2% 空、铁、邮全面开放

21日，在成都航空口岸，一个个国际航班忙碌起降，把大量电子信息产品、跨境电商等货物运往世界各地，把大量电子产品原材料、汽车零部件、鲜活货物等运载入境。作为中西部地区开放程度最高的航空口岸，成都航空口岸枢纽功能和优势不断提升。据成都海关统计，今年前5月，成都外贸进出口总值3200.7亿元，占全省外贸进出口总值的79.6%，同比增长7.2%。其中，进口1387.8亿元，增长29.2%。

成都海关相关负责人表示，不靠海不沿边的成都，依托空、铁、邮开放通道，将曾经“蜀道难”的区位劣势转化为了立体畅通的开放格局，抢抓西部大开发、西部陆海新通道建设、成渝地区双城经济圈建设等机遇，“内陆腹地”的“开放高地”作用日益凸显。

在成都邮局海关监管作业现场，史宾格犬对入境邮递物品进行查验。记者 张浪 摄

成都海关所属成都双流机场海关全力助推口岸平台功能完善，持续提升“7×24小时”预约通关服务水平，保障重点企业、重点货物快速通关。特别是对鲜活易腐农食产品畅通查检绿色通道，进一步提高货物通关效率。

在繁忙的成都国际铁路港，中欧班列这支“钢铁驼队”满载着货物不分昼夜穿行在欧亚大陆之间，连通了境外超百个站点和境内30个城市。

“经过10余年的探索发展，成都中欧班列已步入高质量发展轨道，开行数量持续增长，贸易网络不断延展，运输效能不断提升”，成都海关所属青白江海关关长杨龙介绍，“为持续优化监管服务，全力保障中欧班列安全高效运行，青白江海关通过发挥‘中欧班列+保税区’叠加功能，做大通道经济、枢纽经济，助力成都加快建设内陆开放前沿，为保障国际供应链产业链安全稳定、畅通国内国际‘双循环’注入新动能。”

繁忙的成都国际铁路港。记者张浪摄

近年来，成都海关所属青白江海关应用“铁路快速通关”模式，进一步提升进出口货物通关效率。在该业务模式下，海关通过对铁路舱单电子数据进行审核、放行、核销，实现对铁路列车所载进出口货物运输监管，无需运营企业办理转关手续，在有效降低企业成本的同时进一步提高整体通关效率。据了解，目前该模式已在“进口冷链＋铁路快通”“进口整车＋铁路快通”等多业务场景运用，有效提升口岸通关监管效能。1—5月，青白江海关共计监管“铁路快通”模式舱单申请超8000票，货物通关时间压缩，单个集装箱可以节约企业成本约200元。

除大宗货物进出境外，个人物品的进出境与人们的生活息息相关。在邮局海关邮件查验现场，一排排国际邮件正有条不紊地经过CT检查机，一旁的审图室内，两名关员正目不转睛地盯着显示器，审看CT检查机传来的机检图像。今年1—5月，邮局海关共验放进出境邮递物品近50万件，其中，进境约42万件，出境约8万件。在保障监管安全的前提下，海关对无异常邮件一般可以做到当日放行，为普通群众“买全球、卖全球”提供便利。（记者 张浪）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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