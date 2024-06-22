原标题：智能生活，未来已来｜2024 世界智能产业博览会观察

选择好出发地和目的地，无人驾驶载人航空器一键起飞；脑机接口、药物研发垂直大模型，走出实验室；模拟驾驶为新能源车提供紧急刹车仿真场景；负重50公斤、续航1小时的人形机器人除了家庭陪伴和服务，还能完成特殊地形探索、救援、高危作业……这些与我们生活息息相关的场景，在新一代通信技术、人工智能技术赋能下加快迭代，想象中的未来智慧生活，已经悄然到来。

2024世界智能产业博览会主题为“智行天下、能动未来”，由天津市人民政府和重庆市人民政府共同主办，于6月20日至23日在津举行。本届博览会聚焦人工智能、智能网联汽车、智能制造等年度热点议题。

低空经济 打飞机上下班不是梦

2024年年初，低空经济作为“新增长引擎”，首次写入《政府工作报告》。

赛迪顾问智能装备产业研究中心发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速达33.8%。乐观预计，到2026年低空经济规模有望突破万亿元。

本届博览会上，由小鹏飞行汽车、亿航智能、云圣智能、一飞智控、云遥宇航等多家无人机、飞行汽车、航天技术企业组成的“低空经济展团”集体展示先进技术产品。

其中，亿航科技带来的无人驾驶载人航空器可实现全程全自动，乘坐人不需要任何驾驶能力，在面板上选择好出发地和目的地，即可一键起飞。

国家空管专家咨询委员会委员、北京大学空天信息工程研究中心主任程承旗在开幕式主旨演讲中提到，当前所有低空飞行仍面临“隔离飞行”的困局，就是一个飞机飞、其他飞机就不能飞。今后发展低空经济，必须要“破局”。他表示，“破局”的关键就在于要创建全国统一的低空时空标准，推动打造立体交通基础设施。

程承旗建议，首先要加大国家北斗技术推广应用，积极开展低空立体交通红绿灯系统的技术研究。其次，在条件较好的省市，率先开展低空立体交通红绿灯系统试点区域的建设，创建技术中试基地，推动技术创新与产业化。第三，协同产业界在软件和技术层面上，建立低空空域红绿灯图系统和管控系统的智能算法。

脑机接口、药物研发垂直大模型，走出实验室

人工智能对中国医疗健康、生物医药产业带来难得的发展机遇。本届博览会上，脑机接口、生物医疗领域大模型落地应用成果备受关注。

据中国工程院院士、先进医用材料与医疗器械全国重点实验室主任顾晓松介绍，通过建立大脑与外界沟通交流的新机制，脑机接口这一快速发展的前沿技术引起全社会的高度关注。经专利分析，当前我国脑机接口的技术路径主要集中在脑机接口设备的改进、信号提取特征、脑机接口的应用几方面。

“我们一定要面向特殊场景应用，面向老百姓，要开源，让老百姓真正能够用得起，才能够真正推进社会进步。当前，脑机接口已经走出实验室进入临床应用阶段，希望这项技术可以安全、健康、快速发展，为人类做出贡献。”顾晓松说。

中国电子信息集团有限公司董事长曾毅认为，大模型、脑机接口、脑认知等技术需要同步发展、充分融合，中国电子正在联手天津大学在滨海新区加速脑机技术研究、应用和产业布局，争取有更好、更大突破。

药物研发面临周期长、成本高、失败率高等难题，AI技术正在尝试改变这一现状。本届博览会的大模型展团中，贝芸科技作为生物医疗领域药物研发大模型代表颇为亮眼。

据了解，贝芸“分子智芯”系列大模型面向小分子化药、天然产物药物、蛋白药物、多肽药物以及核酸药物5大药物类型。基于丰富的预训练数据以及模型框架，根据各类药物的特点训练了多个药物场景垂直大模型，并构建了丰富的下游任务，从各个环节提升药物设计的精度和效率，助力企业快速融入AI技术，加快新药研发，基本做到不同药物类型、研发阶段全覆盖。

智能网联汽车取得重要应用进展

本届博览会首次设立智能网联汽车馆，一汽丰田、一汽大众、长城汽车、赛力斯、小米、理想、蔚来、小鹏、特斯拉等国内外车企汇聚，让观众感受电动化、智能化、网联化的出行乐趣。

中国工程院院士、国家智能网联汽车创新中心的首席科学家李克强院士在分析新一代AI驱动的中国方案智能网联汽车关键技术创新与应用时表示，智能网联汽车是汽车自动驾驶发展的新阶段，车路云一体化的智能网联汽车在系统定义关键技术及产业生态等方面具有先进的技术特色。

“智能网联汽车正进入人工智能驱动的大模型-端到端发展阶段，重点是推动主要功能模块的全栈神经网格化和数据闭环训练，已取得重要应用进展。基于车路云一体化智能网联汽车计算基础平台、云控基础平台的建立，为自动驾驶大模型训练提供了同时具备海量性和完备性的智能数据底座，促进产业高质量发展。”李克强说。

天津（西青）国家级车联网先导区已完成众多路口的智能化改造升级与联网工作，实现了交通环境的动态感知和信息传输。作为参与先导区建设的主要科技公司，蘑菇车联通过研发车路云一体化标准产品包 MOGO Package，涵盖车路云一体化系统 MRS 及三端全系列软硬件产品，已实现 4 辆 L4 级自动驾驶巴士常态化试运营，累计无事故试运行超 10 万公里，并获得了首张自动驾驶巴士测试牌照，行驶范围扩大至全区500多公里开放测试道路。

智能机器人组团参展，应用覆盖生产生活多方面

一款能够在负重50公斤的情况下续航1小时的人形机器人，除了家庭陪伴与服务外，还可以进行特殊地形探索、运输、救援等。特别在工业生产高危场景中，人形机器人可以取代人完成工作。

仿生人形机器人小柒拥有超仿真的人型皮肤，全身配备45个自由度调节系统，其中仅在脸部就高达18个，意味着小柒在交流时可以通过眨眼、皱眉等细微表情表达。通过内置AI语言大模型，报菜名、介绍景点也不在话下。

一款狗形机器人，最高负重80公斤，可以适配不同工作场景进行模块化选装，已在商业勘探、后勤补给、烟雾成分检测、红外体征探查等领域发挥作用。

本届博览会上，“智能机器人展团”给观众带来了新体验。优必选人形机器人、中国移动仿生机器人、宇树科技四足机器人、傅利叶智能机器人等产品与观众现场互动。清研讯科、上海氦豚机器人、来也科技、华美通讯、骅远科技等20余家企业首次参展。

联想集团董事长兼CEO杨元庆认为，要加快人工智能新技术、新产品、新业态的培育，创造新的增长机会，乃至新的经济增长极。让飘在云端的人工智能真正落地，首先应当加强端侧AI的创新，让人工智能普及的入口触手可及。

当创新成为第一动力，新一代人工智能技术将推动我国交通出行、智慧医疗等加速智能化、数字化变革，促进科技进步、产业升级，成为拉动我国经济增长的重要引擎，世界智能产业博览会也将因此加速蝶变。（赵秋玥）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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