原标题：中证协推进商用密码在证券业的应用

中国证券业协会(下称“中证协”)21日发布消息称，中证协证券科技专业委员会组织会员单位联合编写了《证券业商用密码应用上线指南》(下称《指南》)，该指南经相应审查审议程序，于近期正式公布，供会员单位及其他组织自愿选择采用。

中证协有关部门负责人表示，为进一步加快推进商用密码在证券业的应用，起草组通过综合分析整个证券业信息系统共性特点，结合当前证券业商用密码应用已上线现状，对商用密码改造上线工作进行规范化、标准化，保障行业机构顺利开展密码应用上线工作。该标准对于降低市场参与者成本，指导相关单位信息系统商密改造按标准上线、按规范管理具有重要意义。

据介绍，《指南》共七部分，主要涵盖商用密码应用上线的基本要求、系统上线和应急管理三方面。其中，基本要求是关于商用密码应用上线的基本性保障的概述，涵盖组织、经费和制度等要求，为推进系统顺利上线提供基础保障。系统上线分别给出上线前、上线中和上线后三阶段的实施概述，包括制定上线所需的系统测试方案、上线策略、上线实施方案等。应急管理则描述商用密码应用上线的应急实施方式，通过应急准备、应急处理和调查处理三部分，给出应急事件的事前、事中和事后的实施概述。（中新财经记者陈康亮）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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