原标题：广州市设立规模100亿元天使母基金

在21日举行的第13届中国(广州)国际金融交易·博览会开幕式上，广州市依托广州金控集团设立的100亿元天使母基金正式发布。

据介绍，广州天使母基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业，聚焦新领域新赛道，重点投向种子期、天使期项目，通过“母子基金”+直投等方式，吸引社会资本、长期资本、境外资本支持广州市战略性新兴产业和未来产业，同时在基金考核评价、容错免责、风险防控等管理机制方面积极探索创新，不断提升天使母基金运作效能，引导各类资本真正敢于投早、投小、投硬科技。

据悉，近年来，广州积极推动科技金融发展，活跃风投创投氛围。出台《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》，从优化间接融资支持、鼓励直接融资支撑、加强财政支持、强化数字技术赋能、谋划顶层设计等方面，提出13条具体措施。同时，实施企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划，全市234家已上市公司中高新技术企业占比约50%。对风投创投机构给予最高4000万元奖励。开展QDLP和QFLP试点，不断拓宽科技企业跨境投融资渠道。建设广州市资本市场融资对接服务平台、广州风投创投综合服务平台，为科技企业和风投创投机构搭建投融资对接平台。

此外，广州还依托广东股权交易中心开展股权投资和创业投资基金份额转让试点，不断完善私募基金“募投管退”全链条。截至目前，广州私募基金管理人超800家，管理基金规模超5600亿元。

中共广州市委金融委员会办公室表示，设立广州天使母基金是广州市做好科技金融大文章、活跃资本市场的重要举措，下一步将加快推动天使母基金各项工作，不断加大资源投入力度，加快培育一批高质量风投创投机构，吸引境内外长期资本、“耐心资本”、金融资本以及国家、省相关产业基金投资观众，优选培育一批具有高成长性和核心竞争力的科技创新企业项目，营造风投创投支持科技创新良好生态。（记者 许青青）

(责编：杨虞波罗、杨迪)

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