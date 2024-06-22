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华为云发布盘古大模型5.0实现三大升级

2024年06月22日08:51 | 来源：光明网
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原标题：华为云发布盘古大模型5.0实现三大升级

　　 6月21日，华为开发者大会2024（HDC 2024）正式揭幕。华为常务董事、华为云CEO张平安重磅发布盘古大模型5.0，该模型在全系列、多模态、强思维等三个方面全新升级。盘古5.0推出适配不同业务场景的多种规格模型，并与物理世界结合，加速大模型行业落地。

　　 全系列：盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，以适配不同的业务场景。十亿级参数的Pangu E系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用；百亿级参数的Pangu P系列，适用于低时延、低成本的推理场景；千亿级参数的Pangu U系列适用于处理复杂任务，可以成为企业通用大模型的底座；万亿级参数的Pangu S系列超级大模型是处理跨领域、多任务的超级大模型，能帮助企业更好的在全场景应用AI技术。

　　 多模态：盘古大模型5.0能够更好更精准地理解物理世界，包括文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态。在生成方面，盘古5.0可以生成符合物理世界规律的多模态内容。

　　 强思维：复杂逻辑推理是大模型成为行业助手的关键。盘古大模型5.0将思维链技术与策略搜索技术深度结合，极大提升了数学能力、复杂任务规划能力。

　　 张平安强调，一直以来，华为云盘古大模型都坚定的聚焦行业，在解难题、做难事的道路上不断攻坚克难，砥砺前行。华为云将与所有的客户、伙伴和开发者一起，创新不止，攀登不止，让云无处不在，让智能无所不及，加速千行万业的智能升级。

　　 在过去的一年中，盘古大模型持续深耕行业，已在30多个行业、400多个场景中落地，在多个领域发挥着巨大价值。

(责编：崔元苑、李源)
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